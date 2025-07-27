Тюменская «Молодая Гвардия» провела траурную акцию в День памяти детей — жертв войны на Донбассе
Активисты «Молодой Гвардии Единой России» организовали траурную акцию, посвящённую памяти детей, погибших в результате вооружённого конфликта на Донбассе. Мероприятие прошло в штабе общественной поддержки Тюменской области и привлекло внимание к трагическим последствиям укронацистского режима.
Участники акции увидели фото-выставку, в которой были представлены изображения детей, погибших в Донбассе. Экспозиция открылась фотографией 10-месячной Киры, которая погибла в Горловке под обстрелом ВСУ вместе с матерью. Этот трагический случай стал символом невинных жертв войны.
В ходе мероприятия федеральный координатор «Молодой Гвардии» по УФО Владимир Сбитнев подчеркнул важность продолжающейся специальной военной операции, которая направлена на прекращение зверств, совершаемых против мирного населения. «Наши бойцы защищают мирных граждан, волонтёры оказывают гуманитарную помощь, а молодогвардейцы продолжают свою миссию в новых регионах. Наши ребята находятся на Донбассе с самого начала спецоперации и своими глазами видели последствия преступлений украинских националистов. Мы не забудем и не простим, и все виновные понесут наказание», — сказал Владимир Сбитнев.
Акция также стала напоминанием о важности гуманитарной помощи и необходимости защиты мирных жителей в условиях военного конфликта.