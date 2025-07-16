Всероссийская ежегодная акция «Культурная суббота. Краеведение»
7 июля в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» стартует всероссийская ежегодная акция «Культурная суббота. Краеведение», направленная на популяризацию традиций народов России, истории, культуры родного края и сохранение духовно-нравственных ценностей.
По словам статс-секретаря – заместителя Министра культуры Российской Федерации Жанны Алексеевой, акция проходит уже пятый год подряд и за все время собрала более 60 тысяч участников.
«Участие в акции – это прекрасная возможность рассказать о традициях своего региона, изучить историю родного края», – сказала замминистра.
Школьники со всей России могут проявить свои знания в области краеведения и народной культуры, приняв участие в творческом соревновании в четырех номинациях:
«Я - экскурсовод» – необходимо записать видеоролик с рассказом об одном или нескольких объектах культурного наследия своего региона.
«Культурные маршруты родного края» – необходимо подготовить презентацию с описанием идеи собственного маршрута по объектам культурного наследия города. Маршрут может быть любым – пешеходным, велосипедным, автомобильным и др.
«Я пишу о родном крае» – школьникам предлагается написать в свободной форме литературное произведение о родном крае: рассказ, очерк, эссе, сочинение, стихотворение. Темы произведений – история, традиции, памятники культуры родного края.
«Традиции моего края» – необходимо записать видеоролик с рассказом о национальных традициях своего края.
Как подготовить и отправить работу: необходимо записать видеоролик в форматах AVI, MP4, 3GP, MPEG, общей продолжительностью до 5 (пяти) минут, загрузить его на платформу «Яндекс Диск» или «Облако Mail», скопировать ссылку и вставить в форму заявки в личном кабинете на портале «Культурадляшкольников.РФ» с предоставлением ссылки на видео на «Яндекс Диск» или «Облако Mail». Количество исполнителей в видеоролике не ограничивается.
Подготовить работу можно в одной или четырех из предложенных номинаций (3 работы — максимальное количество для одного школьника или учителя) и оставить свою заявку на участие с 7 июля по 25 августа на портале «Культурадляшкольников.РФ» в личном кабинете по ссылке - https://культурадляшкольников.рф/personal/actions/vserossiyskaya-ezhegodnaya-aktsiya-kulturnaya-subbota-kraevedenie/.
Участником акции может стать только школьник (-ки) с 1 по 11 класс.
Видеоинструкции «Как зарегистрироваться на портале» и «Как отправить заявку» размещены в разделе «Часто задаваемые вопросы» https://культурадляшкольников.рф/faq/.
При возникновении сложностей относительно регистрации или отправки заявок изучите страницу «Часто задаваемые вопросы».
Результаты будут объявлены 25 сентября 2025 года.
По итогам экспертная комиссия, состоящая из деятелей в сферах краеведения, литературы и народного творчества, выберет 100 наиболее интересных работ победителей, которые будут опубликованы на портале «Культурадляшкольников.РФ».