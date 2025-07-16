Отделение СФР по ХМАО - Югре оплатило более 29,9 тысяч дополнительных выходных дней по уходу за детьми с инвалидностью
С начала 2025 года Отделение Социального фонда России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре оплатило родителям детей с инвалидностью дополнительные выходные дни на общую сумму более 240 миллионов рублей. Такой мини-отпуск, состоящий из четырех дней в месяц, предоставляется родителям, опекунам и попечителям, чтобы они могли посвятить их уходу за ребенком с инвалидностью. В общей сложности родителям было оплачено 29 978 выходных дней.
Заявление родители подают своему работодателю и с ним же согласовывают график предоставления выходных. Оплата этих дней осуществляется работодателем из собственных средств в размере среднего заработка, а затем Отделение СФР по ХМАО – Югре компенсирует ему расходы. Дни можно взять подряд или разнести по разным датам в течение месяца.
«Хочу напомнить, что дни по уходу можно накапливать, чтобы потом взять разовый отпуск продолжительностью до 24 дней и посвятить его уходу за ребенком. Денежная компенсация за неиспользуемые дни оплате не подлежит и не может быть предоставлена авансом. Кроме того, нельзя перенести неиспользованные дни в календарном году на следующий год», — напомнила Ольга Галюк, управляющий Отделением Социального фонда России по ХМАО – Югре.
Взять дополнительные выходные дни по уходу за ребенком с инвалидностью может один из работающих родителей независимо от того, трудоустроен другой или нет. Например, если мама не работает или находится в отпуске по уходу за ребенком, то папа может взять четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц. Если оба родителя работают, то выходные дни по уходу за ребенком с инвалидностью могут быть разделены между родителями по их усмотрению.
Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).
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