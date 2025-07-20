В Югре с 21 июля начинается Корпоративная неделя добра
С 21 по 27 июня в рамках Корпоративной недели добра коллективы Югры приглашают принять участие в добровольческих акциях и поддержать тех, кто в этом особенно нуждается.
Как сообщает окружной департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей, чтобы присоединиться к неделе добра, нужно зарегистрировать свой коллектив по ссылке: vk.cc/cNLJZA
Далее нужно выбрать волонтерские акции и рассказать об этом в соцсетях, добавшив хештеги #НеделяДобраВЮгре #МЫВМЕСТЕ #ЮграРядом
"Участники смогут поддержать бойцов СВО, посетить ветеранов труда, собрать канцелярию и рюкзаки для детей Макеевки, игрушки для ребят, которые проходят лечение в больницах, а также включиться в другие добрые дела", - говорится на сайте ведомства.
Подробности — на сайте проекта vk.cc/ct8e45
Отметим, что корпоративная неделя добра пройдет при поддержке Росмолодежи под эгидой федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети».