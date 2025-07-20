Югра вошла в десятку лидеров России заявкам на гранты Президентского фонда культурных инициатив
Югра - в десятке лидеров по количеству заявок на гранты Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ).
Итогами заявочной кампании на первый грантовый конкурс ПФКИ 2026 года поделился департамент культуры Югры.
По информации ведомства, округ впервые вошел в ТОП-10 регионов страны по количеству поданных заявок, а также возглавил рейтинг Уральского федерального округа.
От Югры поступило рекордное для нашего региона число проектов – 199.
«Первый конкурс 2026 года привлек не только опытных участников, но и новые творческие команды, впервые пробующие силы в подготовке заявок на грантовую поддержку. Заявки поданы из всех 89 регионов, их 8 555. Общий финансовый запрос — 42,1 млрд рублей. Эта цифра, для понимания, — примерно весь объем поддержки, который оказал Президентский фонд культурных инициатив творческим командам страны за 14 конкурсов. И теперь представьте, какой будет конкуренция», – отметил генеральный директор ПФКИ Роман Карманов.
В период заявочной кампании региональный проектный офис провел для жителей округа 225 консультаций. Необходимые знания для успешного участия в конкурсе они смогли получить в рамках онлайн-лаборатории по социокультурному проектированию, а также на очных встречах со специалистами, которые прошли в Ханты-Мансийске, Урае, Пойковском, Нефтеюганске, Пыть-Яхе, Мегионе, Югорске и Сургуте.
Итоги конкурса будут подведены в ноябре следующего года.