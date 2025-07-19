В столице округа назвали победителей заплыва X-WATERS Ugra
В Ханты-Мансийске наградили победителей и призеров традиционного экстремального заплыва на открытой воде X-WATERS Ugra 2025.
В непростых погодных условиях 30 смелых пловцов — восемь женщин и 22 мужчины — из разных регионов России сегодня утром взяли старт дистанции 30 километров, которая проходила под мостом «Красный дракон», через слияние Иртыша и Оби и финишировала в деревне Белогорье.
Как отметили организаторы, большинство из участников вовсе не являются профессиональными пловцами, участвующими в заплывах на открытой воде, а научились плавать с нуля уже во взрослом возрасте. Среди них учитель английского языка, клинический бактериолог, врач-кардиолог, программисты, специалист нефтяной отрасли, юрист, предприниматели, менеджер и руководитель ИТ-компании, тренер по плаванию, бабушка шести внуков, писатель кулинарных книг, госслужащие, генеральный директор крупного правительственного фонда и так далее.
Пловцы стартовали в 6:30 утра и уже к полудню добрались до конечной точки трассы. Абсолютно лучший результат показала Александра Романенкова из Москвы. Ее время — 5 часов 47 минут и 31 секунда. Среди женщин второе место заняла Александра Магомедова из Сочи, преодолевшая дистанцию за 6 часов 11 минут и 26 секунд. Третьей стала Елена Парфенова из Ханты-Мансийска, проплывшая 30 километров за 6 часов 13 минут 19 секунд.
У мужчин первое место завоевал Александр Шемяков из Москвы с результатом 5:52:07, вторым стал еще один гость из столицы Николай Стадников (6:32:45). Третье место у Павла Белюшова из Екатеринбурга (6:41:01).