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Игорь Дементьев

Югорчан приглашают принять участие в патриотической акции

19.07.2025

В преддверии Дня государственного флага России в Югре стартует творческая акция «Мой флаг — моя Россия», объединяющая любовь к Родине и национальные традиции. Об этом говорится в телеграм-канале «Югра Официально».

Для участия необходимо сделать фотографию в национальном костюме — индивидуальную, семейную или командную. Главное условие — на снимке должен присутствовать российский триколор.

Заявку можно заполнить по ссылке.

Готовые работы нужно опубликовать в социальных сетях с хештегом #МойФлагМояРоссия и подписаться на сообщество Окружного дома народного творчества во «ВКонтакте».

Прием работ продлится до 14 августа. Итоги акции будут подведены 22 августа — в официальный праздник российского флага.

ugra-news.ru

19.07.2025

19.07.2025