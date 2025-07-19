Югорчан приглашают принять участие в патриотической акции
В преддверии Дня государственного флага России в Югре стартует творческая акция «Мой флаг — моя Россия», объединяющая любовь к Родине и национальные традиции. Об этом говорится в телеграм-канале «Югра Официально».
Для участия необходимо сделать фотографию в национальном костюме — индивидуальную, семейную или командную. Главное условие — на снимке должен присутствовать российский триколор.
Заявку можно заполнить по ссылке.
Готовые работы нужно опубликовать в социальных сетях с хештегом #МойФлагМояРоссия и подписаться на сообщество Окружного дома народного творчества во «ВКонтакте».
Прием работ продлится до 14 августа. Итоги акции будут подведены 22 августа — в официальный праздник российского флага.