Ханты-Мансийский автономный округ — Югра вошел в топ-30 по количеству заявок на участие в проекте «Флагманы образования»

С 1 августа работающим югорским пенсионерам будет произведен ежегодный перерасчёт пенсии. Для увеличения выплаты не нужно обращаться в Отделение Социального фонда России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, перерасчёт пройдёт беззаявительно.