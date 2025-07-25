Школьники Югры могут выиграть патриотический тур по местам боевой славы.
Идет прием заявок на Всероссийский исследовательский конкурс «Семейная память», направленный на патриотическое воспитание детей и молодежи через изучение семейной истории периода Великой Отечественной войны. Организатором конкурса выступает Роспатриотцентр Росмолодёжи совместно с Движением Первых и движением «ЮНАРМИЯ». Конкурс открыт для школьников 5–11 классов и студентов колледжей до 18 лет из всех регионов России.
Руководитель Роспатриотцентра Росмолодёжи Елена Беликова подчеркнула значимость проекта: «Основой жизни и идентичности является история. История нашей страны, семьи и каждого из нас. Именно в ней заключен опыт поколений, мудрость предков и уроки прошлого, которые помогают нам строить будущее. Конкурс делает изучение отечественной истории доступным и интересным для детей; они не только приобретают важные навыки, но и становятся сопричастными к чувству гордости за своих предков, их подвиги и достижения».
Участники конкурса пройдут образовательный курс с лекциями и мастер-классами, где изучат инструменты для исследования семейной истории. Конкурс проводится в двух номинациях: «Исследовательский проект» и «Творческий проект». В первой номинации участники подготовят доклады с презентациями, раскрывающие тему конкурса. Во второй — представят работы в формате живописи, фотографии, кино или литературных произведений.
Восемь победителей обеих номинаций и восемь призёров номинации «Исследовательский проект» получат сертификаты на оформление цифрового родословного древа и возможность отправиться в патриотический тур по местам боевой или трудовой славы своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.
Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на официальном сайте «Движения Первых» https://projects.pervye.ru/projects/0cfc7851-33c4-4bff-b2cb-ca686cd36821 до 17 августа 2025 года.