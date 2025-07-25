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Жителей Югры приглашают на общероссийскую премию «Стандартизатор года»

25.07.2025

 В Югре объявлен прием заявок на общероссийскую общественную премию «Стандартизатор года», учрежденную Всероссийской организацией качества 20 марта 2019 года. Премия направлена на популяризацию стандартизации как важной сферы, способствующей повышению качества жизни, и признание заслуг высококвалифицированных специалистов в этой области.

Премия включает несколько номинаций, среди которых:

  • За практический вклад в разработку стандартов, имеющих большое экономическое и социальное значение.
  • За практический вклад в создание и функционирование службы стандартизации на предприятиях.
  • За вклад в образовательную и учебно-просветительную деятельность в области стандартизации.
  • За вклад в развитие научно-методических основ стандартизации.

Принять участие могут как отдельные граждане Российской Федерации, так и коллективы. Право выдвигать кандидатов имеют общественные объединения, научные и образовательные организации, а также промышленные предприятия.

Лауреаты премии получат наградной куб и памятный значок, выполненные из драгоценных металлов на Златоустовском оружейном заводе. Эти авторские произведения ручной работы символизируют высокую квалификацию их владельца и являются ценными коллекционными предметами.

Более подробная информация размещена на официальном сайте премии «Стандартизатор года». Прием заявок продлится до 15 августа 2025 года.

25.07.2025

25.07.2025