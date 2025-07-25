Югра присоединилась к патриотическому художественному конкурсу «Небо Победителей»
Югорских школьников приглашают принять участие в первом высокотехнологичном патриотическом художественном конкурсе «Небо Победителей», организованном группой компаний «Геоскан» и общероссийским общественно-государственным движением детей и молодёжи «Движение Первых».
Группа компаний «Геоскан» — российская технологическая компания, занимающаяся разработкой беспилотных авиационных систем и предоставляющая услуги по аэрофотосъемке и созданию шоу дронов. «Движение Первых» — крупнейшее в России сообщество детей и молодежи, объединяющее более 10 миллионов участников и реализующее программы воспитательной работы на основе традиционных российских ценностей.
Конкурс посвящён 80-летию Великой Победы и предоставляет уникальную возможность школьникам создать рисунки, которые станут основой для красочного светового шоу, запланированного на 2025 год в одном из городов России.
Генеральный директор компании «Геоскан Москва» Павел Степанов отметил: «Шоу дронов позволит продемонстрировать возможности патриотического воспитания через инновационные формы искусства».
Председатель правления «Движения Первых» Артур Орлов добавил: «Конкурс — это возможность для юного поколения выразить благодарность героям Великой Отечественной войны. Современные технологии помогут воплотить идеи детей в праздничное представление, символизирующее единство и сохранение исторической памяти».
Принять участие могут дети и подростки в возрасте от 6 до 14 лет. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте небопобедителей.рф до 10 августа 2025 года и отправить рисунок, посвящённый 80-летию Великой Победы.
По итогам конкурсного отбора жюри выберет 10 финалистов, чьи работы будут использованы в анимации светового шоу дронов. Победители получат возможность увидеть свои рисунки в небе, а также технологичные призы и памятные подарки.