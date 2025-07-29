В Югре Росгвардия приняла участие в мероприятиях, посвященных Крещению Руси
Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре приняли участие в цикле мероприятий, посвященных Крещению Руси и Дню памяти святого равноапостольного князя Владимира, небесного покровителя Росгвардии.
В этот день представители ведомства вместе с семьями пришли в православные Храмы, чтобы принять участие в богослужениях.
Вместе с прихожанами представители ведомства почтили память небесного покровителя Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и поклонились его иконе.
Накануне в Урайском отделе вневедомственной охраны на встречу с личным составом был приглашён настоятель прихода Храма Рождества Пресвятой Богородицы отец Иоанн, который рассказал о вкладе в становление Российского государства святого равноапостольного князя Владимира, который совершил преобразования, оказавшие большое влияние на укрепление русской государственности. Он принял христианство и объединил земли восточных славян в составе Киевского княжества, что открыло новые перспективы экономического и культурного развития Руси. А его покровительство ведомства – знак высокого государственного и духовного предназначения Росгвардии в деле сохранения законности и порядка в стране.
Подобные встречи состоялись во всех подразделениях вневедомственной охраны теруправления.
Кроме этого, росгвардейцы провели беседы с воспитанниками пришкольных лагерей и рассказали детям о значимой в истории нашего государства дате.
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