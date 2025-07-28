Югорчане станут участниками Всероссийского форума «Строим будущее России»
Югорчане примут участие в III Всероссийском форуме «Строим будущее России», посвященном 70-летию Дня строителя. Мероприятие проводится при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Российского союза строителей (РСС) и Профсоюза строителей России.
Форум «Строим будущее России» – это уникальная площадка для профессионального диалога, обмена опытом, поиска партнеров и формирования консолидированной повестки развития одной из ключевых отраслей российской экономики в юбилейный год.
Мероприятие будет проходить с 6 по 8 августа в Москве и объединит на одной площадке ведущих экспертов строительного комплекса страны, представителей ключевых государственных ведомств, лидеров делового сообщества и авторитетных медиаспециалистов.
Основные дискуссии развернутся в рамках интенсивной деловой программы, сфокусированной на самых актуальных вызовах и инновациях. Окна трансляции будут размещаться в прямом эфире на сайтах главных региональных строительных ведомств, а также на сайте Минстроя РФ и странице Форума (строителироссии.рф).