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Югорчане станут участниками Всероссийского форума «Строим будущее России»

28.07.2025

Югорчане примут участие в III Всероссийском форуме «Строим будущее России», посвященном 70-летию Дня строителя. Мероприятие проводится при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Российского союза строителей (РСС) и Профсоюза строителей России.

Форум «Строим будущее России» – это уникальная площадка для профессионального диалога, обмена опытом, поиска партнеров и формирования консолидированной повестки развития одной из ключевых отраслей российской экономики в юбилейный год.

Мероприятие будет проходить с 6 по 8 августа в Москве и объединит на одной площадке ведущих экспертов строительного комплекса страны, представителей ключевых государственных ведомств, лидеров делового сообщества и авторитетных медиаспециалистов. 

Основные дискуссии развернутся в рамках интенсивной деловой программы, сфокусированной на самых актуальных вызовах и инновациях. Окна трансляции будут размещаться в прямом эфире на сайтах главных региональных строительных ведомств, а также на сайте Минстроя РФ и странице Форума (строителироссии.рф).

 

28.07.2025

28.07.2025