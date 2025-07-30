Мария Константиновна Туркина стала Почётным жителем города Мегиона
23 июля отметили 45 лет, как рабочему посёлку Мегиону был присвоен статус города. В ходе торжественной церемонии награждения глава города Алексей Владимирович Петриченко вручил заслуженные награды мегионцам за многолетний добросовестный труд. Звание «Почётный житель города Мегиона» присвоено Марии Константиновне Туркиной – ветерану труда и члену городского отделения общественной организации «Спасение Югры».
Мария Константиновна родилась в хантыйской семье 26 июня 1936 года в деревне Ермаково, что находилась недалеко от города Мегиона.
Окончив школу-семилетку, поступила в Тобольский рыбопромышленный техникум. После завершения учёбы в техникуме в 1959 году была направлена по распределению в посёлок Берёзово Ханты-Мансийского национального округа.
Но желание стать педагогом не покидало Марию Константиновну, и в 1962 году окончив педагогические курсы в городе Томске, она приехала работать в посёлок Мегион учителем начальных классов. Позже перешла работать в детский сад «Белочка». Более 45 лет Мария Константиновна трудилась в общеобразовательных учреждениях города Мегиона, из которых большую часть проработала воспитателем в детском саду компенсирующего вида № 10 «Золотая рыбка». Она была ярким примером и мудрым наставником для молодых педагогов, являясь образцом служения педагогике. Мария Константиновна воспитала не одно поколение будущих педагогов, врачей, инженеров, нефтяников, которые трудятся в городе Мегионе и далеко за его пределами.
М.К. Туркина вырастила дочь и сына. Внук является участником СВО.
Мария Константиновна – творческая и неутомимая личность, занимается общественной работой, является членом Совета старейшин общественной организации «Спасение Югры» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Кроме этого, является активным участником национальных праздников в учреждениях культуры: «Вороний день», Декады национальной культуры, Дня коренных народов мира. Мария Константиновна как ветеран-педагог частый гость в своем родном детском саду «Золотая рыбка», участвует в мероприятиях по программе «Моя малая родина – Югра». Рассказывает юным воспитанникам об истории родного края, читает авторские стихи и сказки.
Мария Константиновна Туркина ушла на заслуженный отдых в 72 года. За многолетнюю педагогическую деятельность неоднократно удостаивалась благодарностей и почётных грамот, ей присвоено звание «Ветеран труда».
За активную многолетнюю общественную деятельность в деле сохранения традиционной культуры обских угров награждена медалью общественной организации «Спасение Югры» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Признание».
Мария Константиновна Туркина в 2020 году была занесена на городскую Доску Почёта. Решением городской думы от 27 июня 2025 года Марии Константиновне Туркиной присвоено почётное звание «Почётный житель города Мегиона».
В рамках празднования Дня города прошла краеведческая встреча под названием «Многоцветье Мегиона», которая была организована совместно с местным отделением регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России». На встрече ветеран Мария Константиновна Туркина рассказала о том, как проходило её детство в военное лихолетье, о годах учёбы и трудовой биографии. Во время мероприятия юные воспитанники окунулись в историю Мегиона, посмотрели видеопрезентацию, рассматривали старые фотоснимки из семейного альбома, каким был город раньше и какими яркими изменениями обогатился он за прошедшие десятилетия.
В подарок о тёплой встрече с Марией Константиновной ребята прочли стихи мегионских авторов, пожелали ветерану крепкого здоровья, долголетия и подарили букет цветов.
«Краеведческая встреча позволила юным участникам познакомиться с прошлым родного города, узнать интересные факты, а главная ценность – встретиться с ветераном, которая останется в памяти детей», – отметила педагог Ольга Эдуардовна Тренёва.
Анна Горлова,
библиотекарь центральной библиотеки г. Мегиона