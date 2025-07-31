Индексация пенсий, запрет на спам в смс и счета для подростков: что ждет россиян в августе 2025 года
С 1 августа в России вступают в силу важные изменения, которые затронут разные категории граждан.
Пенсионеров ждёт увеличение как страховых, так и накопительных выплат. Работающим пенсионерам пересчитают пенсии с учетом страховых взносов, уплаченных за 2024 год. Также увеличится накопительная часть пенсии — в расчёт пойдут как обязательные, так и добровольные взносы, а также средства материнского капитала и госпрограммы софинансирования.
Подростки в возрасте от 14 до 18 лет теперь смогут открывать банковские счета только с согласия родителей или законных представителей. Исключение сделано для тех, кто официально работает, занимается бизнесом или вступил в брак — они считаются полностью дееспособными.
Россияне получат возможность отказаться от массовых СМС-рассылок от операторов связи. Это решение принято в рамках борьбы с мошенничеством через цифровые каналы.
Ужесточается ответственность за осквернение воинских мемориалов: с 3 августа за такие действия предусмотрено до трех лет лишения свободы, штраф до 3 млн рублей или принудительные работы.
Изменения касаются и правил дорожного движения. Повышаются штрафы за превышение скорости, вождение в нетрезвом виде и разговоры по телефону без гарнитуры. За агрессивное вождение теперь также предусмотрено денежное наказание. При этом льготный срок оплаты штрафов увеличен до 30 дней, но скидка уменьшена до 25 %.
Расширяется перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. В него теперь входят некоторые сладости, слабоалкогольные напитки, пиротехника, огнетушители, строительные материалы, учебники и медицинские изделия (шприцы и пробирки).
Участники специальной военной операции смогут использовать результаты ЕГЭ дольше — время, проведённое на службе, теперь не будет включаться в срок действия экзаменов. Это позволит вернувшимся бойцам поступать в вузы по старым результатам.
Кроме того, с 3 августа срок подачи заявки на патент увеличен до одного года после раскрытия изобретения. Ранее действовало ограничение в шесть месяцев, после которых изобретение теряло новизну.