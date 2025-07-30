В Югре завершилась поставка топлива в труднодоступные поселения в рамках северного завоза
В Югре завершена поставка ресурсов ТЭК в труднодоступные населенные пункты в рамках северного завоза. Запланированный в 2025 году объем поставок выполнен в установленный срок. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук.
«Водным транспортом по рекам Обь-Иртышского речного бассейна доставили более 27 тысяч тонн топливно-энергетических ресурсов, в том числе 11,2 тысяч тонн нефтепродуктов и 16,0 тысяч тонн угля. Это позволит бесперебойно обеспечивать нужды предприятий ЖКХ, энергетики и социальной сферы в Белоярском, Березовском, Кондинском, Нижневартовском, Октябрьском и Ханты-Мансийском районах, где проживает свыше 58 тысяч человек», — отметил руководитель региона.
Работа ведется в рамках федерального закона «О северном завозе». Со стороны региона муниципалитетам оказана поддержка в приобретении грузов, также до конца года будут компенсированы транспортные расходы по доставке.
Ежегодно правительство Югры решает приоритетную задачу по обеспечению топливом удаленных муниципалитетов.
«Это залог стабильной работы жизненно важных служб и безопасности югорчан», — подчеркнул Руслан Кухарук.