Первый российский медицинский теплоход нового поколения «Святитель Лука» прибудет в Югру осенью
После успешного завершения ходовых испытаний в Коломне теплоход медицинского назначения «Святитель Лука» отправился в свой первый рейс — в Югру. Об этом сообщает телеграм-канал «Стройкомплекс Югры».
Плавполиклиника отправится по следующему маршруту: из Коломны в Архангельск, затем — Северным морским путем на буксире в Салехард, а оттуда направится в Ханты-Мансийск, где состоится официальная передача судна владельцу. По плану это должно произойти в октябре 2025 года.
Медицинское оборудование на теплоход установят уже в Ханты-Мансийске, чтобы избежать повреждений при транспортировке. После подключения аппаратуры плавполиклиника отправится в тестовый рейс в один из населенных пунктов. В полном объеме работу «Святитель Лука» должен начать в мае 2026 года.
Напомним, новое медицинское судно построено по заказу Автономного учреждения Югры «Центр профессиональной патологии». Киль судна заложили в Коломне 5 октября 2023 года. В церемонии участвовали заместитель губернатора Югры Азат Ислаев, гендиректор АО «Порт Коломна» Владимир Алексеев, заказчик судна — главный врач автономного учреждения «Югорский центр профессиональной патологии» Николай Ташланов, генеральный директор АО «Северречфлот», компании-эксплуатанта будущего судна, Айрат Чумарин.
Плавполиклиника стала первым речным теплоходом в России, изначально спроектированным как специализированное медицинское судно. Его отличительные особенности – небольшая осадка в 1,3 метра и максимальная скорость 24 километра в час. Такие характеристики совместно с небольшими габаритами позволят судну уверенно ходить по Оби с заходом в боковые реки и преодолевать расстояние до 500 километров в сутки. Плавучий госпиталь позволит жителям отдаленных территорий Югры вовремя пройти медосмотр и, возможно, выявить заболевания на их ранней стадии. На нем разместили 25 специализированных кабинетов, в числе которых: терапия, хирургия, кардиология, гинекология, офтальмология и другие направления. На теплоходе оборудовали лаборатории, комнаты УЗИ и флюорографии.
Судно названо в честь Святителя Луки — в миру Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого. Это советский хирург, ученый, доктор медицинских наук, профессор, которого Русская Православная Церковь почитает как чудотворца.
Эксплуатация «Святителя Луки» позволит повысить доступность качественной медицинской помощи для населения 94 отдаленных поселков и деревень нашего региона.