Из бюджета Югры выделили дополнительные средства на лекарства для льготников и покупку медицинского оборудования
Из бюджета Югры выделили дополнительные средства на лекарства для льготников и покупку медицинского оборудования в больницы. Такое решение озвучили на очередном заседании правительства региона.
«В рамках окружной госпрограммы «Современное здравоохранение» выделяем дополнительно более 3 миллиардов рублей на обеспечение пациентов лекарственными препаратами в связи с расширением перечня жизненно важных лекарственных средств для льготной категории граждан, а также на приобретение 272 единиц медицинского оборудования», — отметил глава региона Руслан Кухарук.
В числе этого оборудования — два аппарата МРТ в Сургутскую клиническую травматологическую больницу и Окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска.