Югорские археологи нашли могильник первых индоевропейцов в Арктике
Югорские археологи (СурГУ) в июле 2025 года обнаружили самый богатый по числу находок и неординарный по погребальном обряду на севере Западной Сибири могильный комплекс эпохи энеолита. Он был найден в Салехарде (ЯНАО) во время строительных работ рядом с Обдорским острогом. Ученым удалось изучить более полутора десятков погребений, предположительный возраст которых составляет около 5000 лет.
Особенностью его археологи называют разнообразие ритуалов, здесь почти нет повторов в погребальном обряде: некоторых индивидуумов завернули в бересту, а других поместили в лодку. Ямы копались на глубину 1,5–2 метра, ступенями, как обратный зиккурат, символизирующий лестницу в подземное царство, земляные стены обкладывались досками и покрывались охрой – природной краской, характерный красный цвет которой придает железо, сверху делали настил из досок, формируя погребальную камеру. Умерших также покрывали охрой. Сверху насыпали небольшой курган, на который ставили сосуды, перевернутые вверх дном. Со временем конструкции разрушилась и керамика провалилась внутрь. Некоторые сооружения носят следы пожара, есть предположение, что их поджигали, прежде, чем окончательно закопать.
В погребениях обнаружены предметы, сопровождавшие умерших в загробный мир: керамика, каменные орудия, медные украшения. Некоторые артефакты предметного комплекса впервые зафиксированы в арктической зоне.
Ученые предварительно относят могильник к эпохе ямной археологической культуры (эпоха позднего медного века – раннего бронзового века), существовавшей 5600–4400 лет назад, а население, ее создавшее к индоевропейцам – первопредкам современных славяно-финских народов.
Культурный слой с углем будет отправлен на анализ и даст более точную информацию о возрасте могильника. Керамику, обнаруженную в погребениях, подвергнут химико-технологическому анализу, что позволит определить ее происхождение и уточнить период изготовления. А анализ состава меди позволит привязать могильник к горнорудным источникам или древним металлургическим провинциям и определить географию торговых связей и пути расселения первых жителей ЯНАО.
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