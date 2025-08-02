Авиакомпания «РусЛайн» увеличивает частоту рейсов между Ханты-Мансийском и Салехардом с 9 августа
Авиакомпания «РусЛайн», один из ведущих игроков на рынке региональных перевозок в России, с 9 августа 2025 года вводит в расписание второй еженедельный рейс между Ханты-Мансийском и Салехардом. К вылетам по средам добавляется дополнительный – по субботам. Полеты будут выполняться на комфортабельных 50-местных канадских самолетах Bombardier CRJ100/200 до конца октября. Время в пути составит 1 час 15 минут. Стоимость билетов в одну сторону – от 6 548 рублей (c учетом всех сборов авиакомпании, возможны агентские сервисные сборы, количество мест ограничено).
«Мы видим устойчивый спрос на авиасообщение между Югрой и Ямалом, и запуск дополнительных рейсов по субботам – логичный шаг. Это повышает доступность маршрута и делает планирование деловых и личных поездок более удобным для жителей обоих регионов», – комментирует Наталия Кошевар, заместитель генерального директора по коммерции – коммерческий директор авиакомпании «РусЛайн».