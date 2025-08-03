Ханты-Мансийск стал победителем регионального этапа конкурса «Лучшая муниципальная практика»
Ханты-Мансийск одержал победу в региональном этапе всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». В 2025 году конкурсная комиссия рассмотрела 65 заявок от 36 муниципалитетов Югры, и проекты окружной столицы были признаны одними из лучших.
Город занял первое место в двух ключевых номинациях, связанных с эффективным управлением и укреплением межнационального согласия. Кроме того, Ханты-Мансийск получил второе и третье места за проекты в сфере цифровизации городской среды и продвижения территории. Отмечены были как инициативы в области «Умного города», так и культурные и туристические программы, реализуемые в муниципалитете.
Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин поблагодарил губернатора Югры Руслана Кухарука и правительство автономного округа за высокую оценку. Особую признательность он выразил команде мэрии за профессионализм и преданность делу, подчеркнув, что именно слаженная работа и стремление к развитию позволяют городу добиваться таких результатов.