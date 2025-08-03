Губернатор Югры встретился с ребятами из экологического отряда в Мегионе
Глава региона Руслан Кухарук внепланово встретился и пообщался с участниками экологического отряда «Зеленый патруль», которые занимались уборкой и озеленением Аллеи Славы в Мегионе. Об этом губернатор сообщил в своем телеграм-канале.
«В разговоре подростки не только поделились впечатлениями от первой работы, но и обратили внимание на необходимость создания точек притяжения для молодежи. Еще раз благодарю ребят за любовь и заботу о родном Мегионе. Поручил главе муниципалитета подключить подростков к разработке проектов по благоустройству городских пространств», — отметил Руслан Кухарук.
Ранее, напомнил глава автономного округа, правительство Югры предметно рассмотрело вопрос об организации временной занятости подростков, в которую вошло как обеспечение безопасных условий труда, так и специальное брендирование одежды юных работников.
В регионе на протяжении нескольких лет действует региональный стандарт ответственного трудоустройства несовершеннолетних. Каждый год на работу в государственные и частные предприятия округа устраиваются более 16 тысяч югорчан в возрасте от 14 до 18 лет, поэтому для ребят важно обеспечить необходимые условия для развития, резюмировал губернатор.