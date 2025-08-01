Рассказываем, какие выплаты могут получить родители Югры на подготовку детей ко школе
Тетрадки, ручки, школьная форма, рюкзак, сменная обувь… Если в семье несколько детей, то стоимость покупок для покорения вершин знаний может перерасти в финансовый Эверест. В Югре снизить нагрузку на семейный кошелек перед новым учебным годом многодетным папам и мамам, а также родителям первоклашек помогают государственные выплаты.
Кто имеет право на льготу
В нашем регионе родители могут оформить два вида выплат, которые облегчат нагрузку на семейный бюджет при сборе детей в школу. Это единовременное пособие для подготовки ребенка из многодетной семьи к началу учебного года. Его сумма – 7 500 рублей (на каждого ребенка).
И единовременное пособие при поступлении ребенка (детей) в первый класс общеобразовательной организации (в этом случае семья не обязательно должна быть многодетной). Размер выплаты – 7 975 рублей.
На пособие может заявиться один из родителей (законных представителей), гражданин России, проживающий на территории Югры не менее 10 лет. Доход семьи при этом не должен превышать двукратного прожиточного минимума на душу населения, установленного в автономном округе (сегодня это 42 504 рублей). Период доходов учитывается за 12 месяцев, предшествующих месяцу перед подачей заявления.
В Агентстве социального благополучия Югры обращают внимание на то, что единовременное пособие при поступлении ребенка (детей) в первый класс общеобразовательной организации предоставляется при условии неполучения единого пособия в Социальном фонде России.
А единовременное пособие для подготовки ребенка из многодетной семьи к началу учебного года не зависит от назначения единого пособия.
Заявление на выплату можно подать через «Госуслуги» или МФЦ, при этом необходимо подтвердить документом от школы поступление ребенка в первый либо перевод в следующий класс.
Еще один важный момент: заявление на оба вида пособия нужно подавать не позднее окончания текущего календарного года, в котором ребенок был зачислен в образовательную организацию.
Проверено на себе
Как многодетная мама, могу сказать, что единовременное пособие для подготовки ребенка к школе действительно серьезное подспорье для семейного бюджета. В моем случае на троих детей выплаты составляют 22 500 рублей. К примеру, 7 500 рублей, полагающиеся на одного ребенка, можно потратить на приличный школьный рюкзак, который в среднем стоит 1 500–2 000 рублей, и канцелярию – тетрадки, ручки, принадлежности для уроков технологии и т. д.
Либо можно на эти деньги купить брюки или школьный сарафан, которые в среднем обойдутся в 2 000–2 500 рублей, блузку, либо белую рубашку за 1 500–2 000 рублей и туфли за 2 000 рублей.
Многодетная мать из Ханты-Мансийска Наталья Поспелова заказывает одежду для детей-школьников на маркетплейсах. Говорит, пособие от государства тратит на ранец, канцелярию и сменную обувь. В этом году ее старший сын – студент, поэтому заявляться на выплату планирует в сентябре, после того как возьмет справку о его зачислении в колледж. Так что выплата уйдет на покупку более теплой школьной одежды к зиме.
Сегодня многие стараются приобретать товары к школе постепенно, чтобы не создавать ажиотаж и панику накануне 1 сентября.
– Я купила всю канцелярию к школе еще в начале лета, когда были максимальные скидки, – делится опытом многодетная югорчанка Анастасия Чупрова. – Сейчас осталось приобрести саму школьную форму. Одежду стараюсь слишком рано не покупать, так как дети растут. Один год я купила вещи сыновьям заранее, а к сентябрю обувь и рубашки оказались малы.
Удобство и безопасность
В преддверии нового учебного года Роспотребнадзор напоминает, что в первую очередь одежда для школы должна обеспечить сохранение детского здоровья. При выборе школьной одежды рекомендуется обращать внимание на следующие важные моменты:
1. Внимательно изучите маркировку – ярлычок с данными производителя и составом ткани. Отдавайте предпочтение смесовым тканям с преобладающим содержанием натуральных тканей.
2. Обратите внимание на символы, которые обозначают, каким должен быть уход за изделием. Например, если на ярлычке указана химчистка – лучше отказаться от такой одежды для ребенка, потому что химические вещества, используемые при чистке изделия, могут быть вредны для здоровья школьника.
3. Лучше всего подходят для школьной одежды хлопок и лен для осеннего и весеннего времени, шерсть и кашемир – для зимы. Если в составе формы много синтетических волокон, это может привести к возникновению аллергии, ведь синтетика притягивает к себе пыль, грязь и различные микроорганизмы, которые оказывают влияние на слизистые ребенка и могут стать причиной сыпи. Также синтетика способствует накоплению статического электричества. Однако полностью отказываться от синтетики в составе тоже не стоит, просто она не должна преобладать в составе ткани. Синтетические волокна «держат» форму, увеличивают срок службы ткани и упрощают уход за ней.
4. От изделия не должен исходить резкий запах. Наличие неприятного запаха может свидетельствовать о содержании в текстильных материалах вредных или даже опасных химических веществ, используемых при окраске ткани.
5. Гарантией безопасности школьной одежды для здоровья ребенка является наличие декларации о соответствии на данное изделие или сертификата соответствия. Эти документы продавец обязан предъявить покупателю по первому требованию.
Важно
В Югре в этом году выросло количество семей, которые смогут получать пособия для подготовки детей к школе. Это стало возможным благодаря тому, что правительство Югры приняло решение увеличить предел среднедушевого дохода многодетной семьи при определении права на выплаты. Раньше, чтобы заявиться на данные виды пособия, доход семьи не должен был превышать 1,5 прожиточных минимумов, установленных в регионе, теперь же за основу подсчета доходов берется два прожиточных минимума. Таким образом, количество семей, которые смогут воспользоваться такой мерой поддержки, превысит 16,5 тысяч. Ранее на единовременные пособия могли претендовать только 3 200 семей.