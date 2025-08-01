В 15 школах Югры капитальные ремонты завершаться до конца года
В 2025 году в 15 югорских школах начался капитальный ремонт. Среди них 13 общеобразовательных учреждений и 2 спортивные школы. Работы ведутся в 10 муниципалитетах региона. Об этом сообщили в телеграм-канале «Спорткомплекс Югры».
Часть школ откроют свои двери уже к 1 сентября. Например, в Многопрофильной средней школе №2 им. Е.И. Куропаткина в Нижневартовске появился уникальный IT-полигон с подводной робототехникой и бассейном. На территории школы также возвели современный спортивный городок с универсальным кортом, полосой препятствий и зоной для воркаута.
В школе №4 Мегиона благоустраивают территорию, строят новое спортивное ядро и завершают отделку спортзала и хореографического класса. Скоро в кабинеты привезут современное оборудование.
В Сургуте работы идут в школе №8 им. А. Сибирцева. Здесь расширяют дверные проемы и устанавливают пандусы, а также обновляют кабинеты физики, химии и информатики, завозят новую мебель.
Не остались без внимания и районные школы. В поселке Игрим, Березовского района, меняют линолеум, обновляют двери и красят стены. В Новоаганске, Нижневартовского района, активно ведутся отделочные работы классах, мастерских и спортзале школы им. Г.К. Жукова, также меняют кровлю здания.
Школу в Шеркалах, Октябрьского района, планируют открыть 1 сентября. В Карымкарах работы завершат уже осенью.
До конца года ожидается ввод еще восьми школ. По два здания обновят в Нягани и Советском районе. Также после капитального ремонта откроются школы в Саранпауле, Березовского района. Две спортивные школы откроют свои двери в Радужном, а Средняя школа №5 — в Югорске.
«Отличительная черта сезона — особое внимание благоустройству и оснащению пришкольных территорий. Губернатор Югры Руслан Кухарук требует комплексного подхода к модернизации образовательной среды — как внутри зданий, так и снаружи», — рассказали в телеграм-канале.
В этом году в новые классы вернутся 7603 ученика. Это на 2227 больше, чем в прошлом году, когда в Югре капитально отремонтировали всего пять школ.