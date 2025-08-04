Жительница Ханты-Мансийского автономного округа – Югры стала тренером на фестивале «Таврида.Арт»
Мастерская управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» организовала командообразующее пространство для участников и гостей фестиваля «Таврида.Арт» в Крыму. Интерактивный курс «Мы - команда», игропрактики, лектории, мастер-классы и другие активности сопровождали участники программы «Школа тренеров команд», среди которых - тренер из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Оксана Галюта.
Для молодых деятелей культуры, представителей творческих индустрий и гостей фестиваля был организован интерактивный курс «Мы – команда», игропрактики, мегаголоволомка «УниКуб», а также лектории и мастер-классы по эффективному командному взаимодействию «Харизма».
«Программа Мастерской была направлена на комплексное развитие командных навыков. Это позволило не только познакомить участников и гостей фестиваля с возможностями и практическими инструментами работы «Сенежа», но и дать им возможность почувствовать себя частью единой команды», – сказал первый проректор Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Сергей Бочаров.
Для Оксаны Галюты эта стажировка стала не только способом проявить себя в роли тренера, но и шансом познакомить творческую молодежь с возможностями, которые открывает «Сенеж» и президентская платформа «Россия – страна возможностей».
Несмотря на жаркую погоду, пространство «Сенежа» пользовалось большой популярностью. Только за первый день работы к активностям присоединились почти 1000 человек. Особый интерес гостей вызвали мини-веревочные курсы и мегаголоволомка «УниКуб», которые развивают сплоченность и креативное мышление, а также игротека с традиционными и авторскими играми. Еще один востребованный формат – лектории и мастер-классы по эффективному командному взаимодействию «Харизма».
«Здесь каждый участник мог попробовать себя в новой роли и понять, как интересно и продуктивно быть частью команды. Как через игру и совместное решение задач можно понять свою роль в сообществе – осознать сильные и слабые стороны, увидеть точки роста. Для меня, как тренера ШТК, работа на «Тавриде» тоже стала ценным и ярким опытом, который навсегда останется в сердце – как все, что связано с «Сенежем» и президентской платформой «Россия – страна возможностей»», – поделилась Оксана Галюта.
Для многих гостей пространства «Сенеж» знакомство с программами Мастерской стало не просто интересным, но и максимально ценным опытом.
«Получила огромное удовольствие от участия в командообразующей активности «Сенежа»! На каждом этапе было интересно, даже спрашивала, как называется то или иное испытание – так хочется применить эти идеи в своей работе. Мы занимаемся организацией праздников и образовательными проектами, и я уверена, что такой опыт очень пригодится. Все прошло на высшем уровне, тренеры – настоящие профессионалы. Я в полном восторге!», – поделилась впечатлениями участница фестиваля из Севастополя Шорена Санакоева.
Создание и развитие эффективных команд, подготовка новых лидеров для различных сфер, в том числе для творческих индустрий – одна из миссий мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Мастерская регулярно делится своими подходами и практическим опытом по формированию сильных сообществ. Участие в фестивале «Таврида.Арт» позволило познакомить молодых профессионалов страны с актуальными инструментами командного взаимодействия и поддержать их профессиональное развитие.