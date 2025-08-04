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В Югре Росгвардия обеспечила безопасность мероприятий во время празднования Дня ВДВ

04.08.2025

Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных 95-й годовщине со дня образования воздушно-десантных войск, а также обеспечили охрану общественного порядка и общественной безопасности.

На праздничных мероприятиях, которые состоялись в крупных городах  автономного округа, были привлечены сотрудники  вневедомственной охраны Росгвардии. Стражи правопорядка осуществляли патрулирование, оперативно реагируя на возможные нарушения общественного порядка. Особое внимание уделялось местам массового скопления людей.  

В торжествах по этому случаю приняли участие военнослужащие и сотрудники Росгвардии, ранее проходившие службу в воздушно-десантных войсках.

Благодаря слаженной работе всех подразделений праздничные мероприятия прошли без происшествий и нарушений общественного порядка.

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04.08.2025

04.08.2025