В Югре Росгвардия обеспечила безопасность мероприятий во время празднования Дня ВДВ
Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных 95-й годовщине со дня образования воздушно-десантных войск, а также обеспечили охрану общественного порядка и общественной безопасности.
На праздничных мероприятиях, которые состоялись в крупных городах автономного округа, были привлечены сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Стражи правопорядка осуществляли патрулирование, оперативно реагируя на возможные нарушения общественного порядка. Особое внимание уделялось местам массового скопления людей.
В торжествах по этому случаю приняли участие военнослужащие и сотрудники Росгвардии, ранее проходившие службу в воздушно-десантных войсках.
Благодаря слаженной работе всех подразделений праздничные мероприятия прошли без происшествий и нарушений общественного порядка.
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