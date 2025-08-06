Отделение СФР по ХМАО-Югре выплачивает повышенную пенсию более 9 тысячам жителей Югры старше 80 лет
Когда возраст пенсионера достигает 80 лет, Отделение СФР по ХМАО – Югре вдвое увеличивает фиксированную выплату к его страховой пенсии. На сегодняшний день 9 373 югорчанина старше 80 лет получают повышенную страховую пенсию по старости.
Фиксированная выплата к страховой пенсии – это гарантированная ее часть, сумма которой устанавливается государством, не зависит от стажа работы, величины заработка или индивидуального пенсионного коэффициента. В 2025 году размер фиксированной выплаты с учетом районного коэффициента составляет 13 361,55 рублей. По достижении пенсионером возраста 80 лет именно эта часть его пенсии увеличивается вдвое — до 26 723,10 рублей.
«Повышение размера фиксированной выплаты после 80 лет осуществляется беззаявительно. Пенсионеру не нужно подавать никакие заявления, документы или обращаться в клиентские службы Отделения СФР по ХМАО – Югре. Первая выплата с повышенной фиксированной частью поступает пенсионеру в следующем месяце после наступления 80-летия, а само повышение назначается со дня рождения», – рассказала Ольга Галюк управляющий Отделения СФР по ХМАО – Югре.
Отметим, что данное повышение касается только получателей страховой пенсии по старости. Получатели социальных пенсий, пенсий по потере кормильца и по инвалидности по закону не могут претендовать на эту прибавку. Жители Югры с инвалидностью первой группы получают удвоенную фиксированную выплату с момента установления инвалидности и вне зависимости от возраста, поэтому после 80 лет их пенсия также остается прежней.
По всем возникшим вопросам, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).
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