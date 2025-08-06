Отделение СФР по ХМАО-Югре выплачивает повышенную пенсию более 9 тысячам жителей Югры старше 80 лет

Когда возраст пенсионера достигает 80 лет, Отделение СФР по ХМАО – Югре вдвое увеличивает фиксированную выплату к его страховой пенсии. На сегодняшний день 9 373 югорчанина старше 80 лет получают повышенную страховую пенсию по старости.