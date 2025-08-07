«ТопБЛОГ» приглашает медиаспециалистов Ханты-Мансийского автономного округа — Югры подать заявку на «Голос региона» и побороться за 1 млн рублей
Всероссийский проект «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» предлагает журналистам, блогерам и медиаспециалистам из Ханты-Мансийского автономного округа — Югры стать участниками премии в сфере медиа и журналистики «ШУМ» в номинации «Голос региона». Она создана специально для тех, кто с любовью и профессионализмом рассказывает о жизни своей малой родины. Подать заявку можно до 17 августа по ссылке: premiyashum.ru
В номинации «Голос региона» могут принять участие представители самых разных профессий, работающие в региональных СМИ, а также авторы, ведущие собственные медиапроекты в возрасте от 18 до 35 лет. Здесь нет строгих рамок формата – медиапроектом может быть всё, что создаёт и распространяет смысл: цикл телепередач или видеороликов, статьи, блоги и видеоблоги, новостные телеграм-каналы, подкасты, сайты, публикации в печатных СМИ, документальные фильмы, анимация и многое другое. Главное, чтобы материалы были опубликованы в период с 1 июня 2024 года по 1 июня 2025 года.
В премии можно участвовать и с коллективным проектом. В этом случае один человек – представитель команды – подает заявку от имени проекта, а остальные участники также регистрируются на сайте премии, указывая название проекта и данные представителя. На очный этап конкурса сможет поехать до трёх человек от команды.
Цель премии «Шум» – объединить и поддержать талантливую молодежь, которая создает общественно значимый контент, поднимает важные темы и формирует позитивный образ регионов. Авторы могут рассказывать о культурной жизни и внутреннем туризме, снимать репортажи о значимых событиях, брать интервью у почётных жителей, поднимать вопросы экологии, экономики и социальных изменений. «Голос региона» – совместная номинация проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» и арт-кластера «Таврида» – это возможность для жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры донести свою историю до широкой аудитории и быть услышанным на федеральном уровне.
«Президентская платформа «Россия – страна возможностей» открывает сотням тысяч людей путь к развитию, карьерному росту и реализации потенциала. Всероссийский проект «ТопБЛОГ» – наш флагманский медиапроект, уже объединяющий авторов из 89 регионов России. Партнерство с премией «ШУМ» даст возможность ещё большему числу талантливых медиатворцов заявить о себе на всю страну, представить свои идеи и проекты в профессиональном сообществе. В регионах рождаются истории, которые способны вдохновлять, менять восприятие и формировать облик России – и мы хотим, чтобы эти голоса звучали всё громче», – отметил генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.
Победителей номинации «Голос региона» ждет признание профессионального медиасообщества и денежный призовой фонд. За первое место предусмотрено вознаграждение в 600 тысяч рублей, за второе – 300 тысяч рублей, за третье – 100 тысяч рублей. Но главный результат участия – это возможность влиять на медиаповестку страны и стать амбассадором своего региона.
В прошлом году премия «ШУМ» собрала более 10 000 заявок от медиаспециалистов из всех уголков России. Каждая из них стала примером того, как авторский контент может укреплять ценности, сохранять культурное и историческое наследие, объединять людей. В этом году конкурсная программа включает 12 номинаций – от детских и студенческих до федеральных.
«Впервые Премия «ШУМ» прошла в прошлом году и сразу показала свою актуальность – более 10 000 медиаспециалистов со всей России оставили заявки на участие. И каждая из них – это сильный, общественно полезный и яркий проект, направленный на укрепление наших ценностей, поддержание культурного и исторического наследия. В этом году мы увеличили призовой фонд до 12 000 000 рублей. Надеемся, что определим лучших медиаспециалистов и поощрим молодых журналистов, блогеров и авторов медиапроектов», – рассказал руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.
Регистрация участников открыта до 17 августа. Затем с 5 по 20 сентября экспертный совет проведет оценку проектов, с 29 сентября по 18 октября пройдет народное голосование и уже рамках финала 24 октября состоится очная оценка сильнейших работ. Торжественное подведение итогов и награждение победителей состоится 25 октября 2025 года в Национальном центре «Россия».
Организаторами Всероссийской молодёжной премии в сфере медиа и журналистики «ШУМ» выступают Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и Правительство Калининградской области в лице АНО «Молодёжный центр «ШУМ». Партнер премии – президентская платформа «Россия – страна возможностей».
Проект «ТопБЛОГ» и Всероссийская молодёжная премия в сфере медиа и журналистики «ШУМ» организуется в рамках реализации федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети».