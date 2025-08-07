Форма поиска

Для слабовидящих

Росгвардия в Югре провела экологический субботник по очистке природного парка

07.08.2025

В Ханты-Мансийске военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре приняли участие в ежегодной   экологической акции по очистке родников и территории природного парка «Самаровский чугас».
На протяжении нескольких лет росгвардейцы во взаимодействии с  работниками природного парка «Самаровский чугас поддерживают порядок на территории подшефного родника «На Ключевой», а также убирают наиболее загрязненные бытовым мусором участки парка, общая площадь которого 6621 га.  

Особо охраняемая природная территория регионального значения нуждается в очистке от мусора, который представляет угрозу для окружающей среды. Представители ведомства заботятся о минимизации антропогенного влияния на островки природы и показывают пример подрастающему поколению.

«Ежегодная акция, которую инициируют росгвардейцы, позволяет внести свой вклад в укрепление экологии Югры», – отметил начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков.

Наши группы в социальных сетях:

ВКонтактеTelegramОдноклассники
Наш сайт территориального управления:

Сайт ТУ Росгвардии по ХМАО - Югре

07.08.2025

07.08.2025