Выставочный проект «Живая нить традиций»
18 декабря в 15:00 часов в филиале Государственного художественного музея «Галерея-мастерская Г.С. Райшева» состоится презентация выставочного проекта Союза мастеров традиционных промыслов Югры «Живая нить традиций».
Проект приурочен к 95-летию Ханты-Мансийского округа и включает две выставки:
• «Семейные реликвии обских угров» – экспозиция, где будут представлены лучшие образцы изделий старых мастеров коренных народов Югры, сохранившиеся в семейных коллекциях.
В составе выставки – разнообразные виды традиционных изделий из разных регионов Ханты-Мансийского округа, порой с уже утраченными локальными особенностями. Наиболее полно отражены культуры северных хантов (р. Малая Обь, р. Казым), северных манси (р. Ляпин), восточных хантов (р. Юган). По итогам выставки планируется издание иллюстрированного каталога.
• Персональная выставка этнографической фотографии Андрея Каюкова «Земля Яун Ики» – взгляд на родину юганских хантов глазами её жителя, потомственного охотника и рыбака из села Каюково. В своих работах автор передаёт гармоничное сочетание природы и древних традиций.
19 декабря в рамках проекта пройдет семинар «Семейные коллекции обских угров: особенности и подходы». Участники – хранители частных коллекций, мастера и сотрудники учреждений культуры получат практические знания по хранению и описанию предметов народного искусства.
Проект «Живая нить традиций» имеет очень важное значение для бережного сохранения в современном мире предметов народного искусства и возможности знакомства жителей региона с традиционными изделиями малых коренных народов.
В ходе презентации юбилейного мероприятия состоится награждение лучших мастеров народных художественных промыслов ежегодной премией Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Выставка продолжит работу до 29 марта 2026 года
Возрастная категория: 6+
Галерея-мастерская художника Г.С. Райшева,
филиал Государственного художественного музея, ул. Чехова, 1.
Тел.: 8(3467) 92-84-03
Мы в социальных сетях: https://vk.com/gallery_raishev