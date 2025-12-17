Участники СВО смогут получить второе образование бесплатно
Участники СВО смогут бесплатно получить второе среднее профессиональное образование.
На основании Федерального закона от 15.12.2025 № 490-ФЗ «О внесении изменения в статью 68 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» участники СВО смогут бесплатно получить второе среднее профессиональное образование.
«Согласно подписанному закону, право повторно получить среднее профессиональное образование по другой профессии или специальности за счет бюджетных средств предоставлено военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации и Росгвардии, гражданам, призванным на военную службу по мобилизации, гражданам, заключившим контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ или войска Росгвардии при условии их участия в специальной военной операции или выполнения ими задач по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, в ходе вооруженной провокации на государственной границе РФ и приграничных территориях, прилегающих к районам проведения СВО, находящимся (находившимся) на указанных территориях служащим (работникам) правоохранительных органов РФ, гражданам, выполняющим (выполнявшим) служебные и иные аналогичные функции на таких территориях, лицам, принимавшим участие в боевых действиях в составе», – разъясняет прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.