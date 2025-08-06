Проект «Профразвитие» и ANCOR презентуют крупнейшее исследование о работе молодежи в России
Проект «Профразвитие» президентской платформы «Россия – страна возможностей» и компания ANCOR представили результаты масштабного исследования о том, как российская молодежь ищет свой путь на рынке труда – и что об этом думают работодатели. Почти 13 тысяч студентов, выпускников и молодых специалистов со всей России рассказали о своих ожиданиях, страхах, запросах и барьерах на старте карьеры, а специалисты 900 компаний из сфер розничной торговли, IT, финансов, строительства и других отраслей поделились опытом работы с молодежью. Полученные данные уже легли в основу разработки новых карьерных сервисов проекта «Профразвитие».
Генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин рассказал, что проведённое с ANCOR исследование – не просто срез мнений, а инструмент, который помогает выстраивать мост между работодателями и молодежью: «Исследование, которое мы провели совместно с компанией ANCOR, стало важным шагом к системному обновлению подходов к карьерному пути молодёжи – почти 13 тысяч молодых людей по всей стране открыто рассказали, чего им действительно не хватает. Половина опрошенных на первое место ставят финансовые условия, ждут понятных условий старта, а 49% выбирают стажировки продолжительностью до трёх месяцев – чтобы сразу включиться в работу и показать максимум за короткий срок. Это показывает: мотивация у молодых специалистов есть, амбиции – тоже, но многие не понимают, с чего начать и где искать реальные возможности для роста. Такая обратная связь позволяет платформе «Россия – страна возможностей» и проекту «Профразвитие» точнее выстроить инфраструктуру развития и карьерные сервисы – от этапа осознанного выбора профессии до первой работы, где молодой специалист чувствует себя нужным и востребованным».
Исследование собрало мнения сразу двух сторон – молодых специалистов и компаний, нанимающих стажеров. Двойной ракурс позволил зафиксировать ключевые различия в ожиданиях, приоритеты соискателей и ограничения работодателей. Более половины студентов (53%) рассчитывают на высокий доход и быстрый карьерный рост уже на этапе стажировки, но часть ребят (13%) не знают, где их искать. Работодатели, напротив, ждут мотивации, гибкости и готовности к обучению, но сами не всегда предлагают конкурентные условия: почти треть компаний (28%) вовсе не оплачивает стажировки, а бесплатно готовы работать лишь 6,4% студентов. Возникает разрыв: молодежь чувствует, что её труд могут недооценивать, а работодатели – что им трудно найти «своего» кандидата. Но обе стороны демонстрируют стремление адаптироваться и идти навстречу: это даёт основание говорить о возможности будущего баланса.
Исследование также зафиксировало ярко выраженные региональные особенности. Молодежь из СЗФО чаще других начинает работать еще в школе — 50% выходят на первую подработку во время каникул (против 15–22% в других округах). Для молодых жителей СФО на первом месте при выборе стажировки — гибкий график (57%) и возможность удаленной работы (43%), что заметно выше среднероссийских значений.
Региональные различия видны и в ожиданиях по оплате труда. Каждый второй респондент из СЗФО готов проходить стажировку при оплате 30–50 тыс. руб. (54%), а молодёжь Донбасса и Новороссии оказалась самой требовательной: каждый третий хотел бы получать 50–100 тыс. руб. (38%).
Студенты заинтересованы в самостоятельном развитии: 46% готовы тратить на самообразование более четырёх часов в неделю. Почти треть (32%) хотят начать карьеру во время учёбы, а каждый пятый – со школьной скамьи. Это показывает, что молодёжь нацелена на ранний вход в профессию. В СКФО более половины респондентов (58%) отдают предпочтение очным форматам обучения. Это заметно контрастирует с УФО, где 61% участников выбирают онлайн-курсы, что подчёркивает региональные различия в подходах к обучению.
Однако подходы к обучению у сторон расходятся. 92% работодателей делают ставку на наставничество, считая его наиболее эффективным методом адаптации, в то время как 40% студентов отдают предпочтение онлайн-формату – он даёт гибкость и возможность выбирать темп и направление обучения. Региональные предпочтения при этом заметно отличаются: в УФО на первом месте онлайн-курсы (61%), в СКФО — очные мероприятия (58%), в СФО — геймифицированное обучение (57%), а в Донбассе и Новороссии — работа с наставником (40%). Эти различия говорят не о конфликте, а о необходимости адаптировать методы под разные стили обучения, с акцентом на региональную специфику.
«Исследование выявило ключевые настроения и ожидания молодых специалистов, только начинающих свой путь на рынке труда. Результаты показали: для молодежи особенно важны возможности развития, честные условия и использование современных инструментов привлечения. Эти данные помогут работодателям лучше понимать и поддерживать молодых профессионалов по всей стране», – отметила директор ANCOR Recruitment Евгения Шломина.
Что касается трудностей – они есть, но и со стороны бизнеса, и со стороны студентов наблюдается готовность их преодолевать. Важной проблемой является содержание самих стажировок: 50% компаний признаются, что пока используют стажёров на рутинных позициях. Однако почти четверть работодателей заинтересованы в том, чтобы молодёжь предлагала новые идеи и решения. Это подтверждает: бизнес готов открываться новым подходам, если видит инициативность и подготовку со стороны кандидатов.
На этапе отбора чаще всего звучит жалоба на нехватку навыков – 53% HR-специалистов указывают на это. Среди типичных ошибок: чрезмерная самоуверенность, слабые soft skills, неумение презентовать себя, а также элементарная неподготовленность (плохое резюме, незнание информации о вакансии и компании). Компании сигнализируют: молодым специалистам стоит серьезнее готовиться к собеседованиям, но при этом они готовы помогать – внедряя карьерные симуляторы, обучение и понятные инструкции. 13% студентов не знают, где искать стажировки, но 82% уже активно используют для этих целей Telegram, 59% – VK, 58% – HeadHunter, 42% – ресурсы вузов. При этом в Донбассе и Новороссии ключевым каналом получения информации о стажировках становятся мероприятия компаний — дни открытых дверей, экскурсии, трудоустройство за один день, хакатоны и т.п. (57%). Это показывает – запрос на работу есть, и он разнообразен. Главное – предложить понятные и гибкие маршруты.
Несмотря на большой интерес молодежи, лишь у 45% опрошенных компаний в 2025 году реализуются стажерские программы. В оставшихся 55% их нет, чаще всего из-за отсутствия опыта (45%) или бюджета (34%). Тем не менее, в условиях дефицита кадров компании всё чаще рассматривают стажировки как инструмент подготовки «своих» сотрудников. Стажёров работодатели ищут через образовательные учреждения, сайты поиска работы и рекомендации сотрудников.
Список самых привлекательных сфер выглядит ожидаемо: в топе у молодежи – медиа (33%), IT (32%) и промышленность (30%). За ними следуют торговля, госслужба, гостиничный бизнес, сфера услуг. Менее привлекательными остаются финансы и строительство. Лишь 28% ребят имеют опыт стажировки, и это сигнал к действию: нужно начинать карьерный путь раньше и проще. Молодежь выбирает отрасли с потенциалом развития, а компании всё чаще открываются новым форматам входа.
Подводя итог исследования, можно сказать, что работодатели всё активнее стараются привлечь молодые кадры – несмотря на бюджетные ограничения, они развивают стажёрские программы, предлагают гибкие форматы и начинают прислушиваться к запросам будущих сотрудников. Региональные данные подтверждают: подходы и ожидания в разных частях страны сильно отличаются, что требует гибкой настройки карьерных сервисов.
Основная задача сегодня – усилить инфраструктуру, выстроить понятные карьерные сервисы, а главное – настроить диалог. Этому уже способствует проект «Профразвитие» президентской платформы «Россия – страна возможностей». В дальнейшем он продолжит развивать экосистему карьерных возможностей, объединяя работодателей и молодежь на пути к осознанному и уверенному профессиональному старту. Проект реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети». Подать заявку на участие в третьем сезоне и получить новые карьерные возможности можно на сайте профразвивайся.рф.