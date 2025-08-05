В Югре открывается сезон сбора кедровых шишек
С 25 августа в лесах региона можно собирать опавшие шишки, сообщает телеграм-канал “Природнадзор Югры”.
Заготовка кедровых орехов для личных нужд должна быть аккуратной, чтобы не повредить деревья и обеспечить их дальнейшее воспроизводство. Это означает, что нельзя ломать, рубить или повреждать кору, а также использовать инструменты для сбивания или стряхивания шишек. Нарушение этих правил влечет административную ответственность в виде штрафа от одной до четырех тысяч рублей.
Помимо этого, важно соблюдать правила пожарной и санитарной безопасности в лесах, а также не оставлять после себя мусор.
Напоминаем, что сбор шишек разрешен только для личных нужд. Для промышленных масштабов необходимо получить соответствующее разрешение.
«В случае если заготовка и сбор пищевых лесных ресурсов представляет собой предпринимательскую деятельность, то согласно пункта 3 статьи 34 Лесного кодекса РФ граждане, юридические лица осуществляют деятельность на основании договоров аренды лесных участков», — отметили в телеграм-канале.
Сезон сбора кедровых орехов продлится около двух месяцев и обычно завершается до первого снега. В этот период сотрудники Природнадзора Югры активно контролируют ситуацию, увеличивая количество рейдов по маршрутам, где растут кедры. Они призывают граждан соблюдать правила и бережно относиться к природе, сохраняя богатство лесов Югры.