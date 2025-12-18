Премьера спектакля «Волшебное кольцо» и новогодняя программа с Дедом Морозом и Снегурочкой
С 19 декабря по 4 января ежедневно в Ханты-Мансийском театре кукол будут твориться новогодние чудеса. Премьера спектакля по русской народной сказке «Волшебное кольцо» и весёлая игровая программа «Только в Новый год…».
Обыкновенные чудеса для детей от 5 лет и взрослых ставит режиссёр из Санкт-Петербурга Павел Овсянников, уже хорошо знакомый хантымансийским зрителям по спектаклям «Аленький цветочек», «Что случилось с крокодилом», «Спящая красавица», «Серебряное копытце».
««Волшебное кольцо» - это такая интересная сказка, очень древняя, она существует в нескольких вариантах: народная, в обработке Афанасьева, авторства Бориса Шергина, Андрея Платонова. Мы все эти варианты изучили и сложили свою историю про героя, которому попадает волшебный предмет – волшебное кольцо – и дальше, как он этим предметом воспользуется, какие у него мечты, чего он достигает. У вас очень интересный театр. Хантымансийского зрителя удивить сложно, но мы постараемся», - отметил режиссёр.
Художник спектакля – Ольга Фарафонова (Санкт-Петербург) и композитор Александр Овсянников (Санкт-Петербург).
Спектакль «Волшебное кольцо» про доброго парня, купившего из жалости собаку, кошку, а потом и змею, которая оказалась дочерью волшебного царя. Это история о кольце, способном исполнить любую мечту.
После спектакля зрители станут участниками представления с обаятельными героями: озорным Ивашкой, его бойкими сестрицами – Аннушкой, Катюшкой и Софьюшкой, а также долгожданными гостями – Дедом Морозом и Снегурочкой. Ивашка, как всегда, попадает в переделки: то ёлку не украсил, то дров не наколол. Но в Новый год даже самые отчаянные проказники верят в чудо.
Зрителей ждут зажигательные танцы, снежные битвы, весёлые игры и загадочный колокольчик, исполняющий желания. Кто победит в состязаниях? Чьё желание сбудется? И как Ивашка поймёт, что счастье – это когда рядом те, кого любишь?
Будет шумно, душевно и по-новогоднему волшебно! В финале – традиционный хоровод, зажигание огоньков на ёлке и исполнение самых заветных мечтаний.
Билеты на сайте bit.ly/bilety-HMTK и в кассе театра (ул. Мира, 15)