В Югре открылся Национальный центр «Россия»
Это событие произошло 16 декабря в Ханты-Мансийске по улице Георгия Величко, дом 1. Именно там расположился этот Центр. Город Трудовой доблести с радостью и гордостью принял эстафету открытия от Владивостока до Красноярска. Филиал Национального центра «Россия» – это пространство достижений, идей и вдохновения. Здесь будут проходить выставки, фестивали, лекции, деловые встречи и научные дискуссии, т.е. все мероприятия, формирующие будущее нашей страны.
Одними из первых посетителей филиала Национального центра «Россия» и его экспозиции стали заместитель начальника Управления Президента РФ по общественным проектам Алексей Жарич, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслан Кухарук и генеральный директор НЦ «Россия» Наталья Виртуозова. Хозяева и гости прежде побывали на «чумовой улице», познакомились с культурой, традициями и бытом коренного народа ханты, продегустировали блюда национальной кухни.
После этого почётные гости прошли по экспозиции Национального центра «Россия», объединившей исторические, культурные и более современные достижения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Среди всего особенное место было предоставлено странице «Великий и могучий русский язык», его нормам и истории происхождения. Настоящая выставка появилась здесь по поручению Президента России В.В. Путина.
В зале «Гордость сквозь время» можно было увидеть разные исторические этапы автономного округа. Конечно, особо значимое место здесь отводится освоению недр, первооткрывателям югорской нефти и газа. В другом месте «Очаг легенд» посвящается коренным народам. Здесь можно услышать о двух великих сибирских реках Обь и Иртыш, место сливания которых для ханты считается священным, они до сих пор поклоняются духам-покровителям этих мест.
В другом зале «Гордость будущего» можно узнать, как Ханты-Мансийский автономный округ – Югра стал развивающимся регионом с цифровизацией образования, огромными успехами в науке, спорте, культуре, современной медицине и промышленности.
Кроме этого, здесь можно увидеть выставку «Герои Отечества». Экскурсанты узнают о подвигах югорчан во время Великой Отечественной войны, локальных войн и специальной военной операции. Здесь можно увидеть оружие, военную форму, солдатские вещи и т.д.
Отметим, что посещение всех этих выставок бесплатное. Но для того, чтобы попасть в Национальный центр «Россия», необходимо записаться на сайте.
Вскоре зал презентаций Центра наполнился югорчанами и многочисленными гостями, съехавшимися не только из городов и сельских поселений Югры, Российской Федерации, но и ещё из-за рубежа.
В онлайн-режиме от имени Президента России югорчан поздравил первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации и председатель организационного комитета НЦ «Россия» Сергей Владиленович Кириенко. Зачитывая поздравление, Сергей Кириенко подчеркнул:
– Отрадно видеть, что такой вдохновляющий проект Национальный центр «Россия» успешно развивается и сегодня такой выставочный комплекс открывается в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Можно от души поздравить югорчан с этим событием. Они по праву могут гордиться многими поколениями своих земляков, которые осваивали богатейшие месторождения полезных ископаемых, возводили города и посёлки, объекты транспортной и социальной инфраструктуры. И, конечно, впечатляют современные достижения жителей югорского края. Регион достойно отметили своё 95-летие, последовательно развивает мощный технологический и кадровый потенциал, вносит поистине неоценимый вклад в укрепление стратегических отраслей отечественной экономики, уделяет огромное внимание сохранению традиций и обычаев коренных народов Севера.
Затем жителей Югры поздравил полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Артём Владимирович Жога:
– Уважаемый Руслан Николаевич, дорогие югорчане, с большой радостью приветствую Вас на открытии филиала Национального центра «Россия» в Ханты-Мансийске! Честь быть первой в Уральском федеральном округе выпала именно Югре. Сегодня на карте округа появился ещё один центр для проведения многих культурных мероприятий, образовательных программ, мастер-классов и творческих встреч. Самое главное, что каждый может почувствовать, как уникальна история Югры и какое значимое место она занимает среди других российских регионов. Желаю увлекательных экскурсий, знаний и богатых впечатлений!
Следующее слово для приветствия было предоставлено губернатору Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслану Николаевичу Кухаруку, он отметил:
– Югра – регион первопроходцев и первооткрывателей. Мы знаем о наших героических страницах, гордимся открытием Шаимской нефти, Самотлора, нашими геологами и нефтяниками, которые открыли кладовые природы не только для развития нашего региона, Тюменской области, Западной Сибири, но и для развития всей нашей страны. Сегодня мы в числе первых регионов, которые исполняют поручение нашего Президента. Мы открываем на территории нашей страны те пространства, которые объединяет время и поколения. Мы хотели, чтобы в одном месте, в столице Югры была возможность познакомить жителей и гостей региона с нашей историей, культурой, традициями, с тем вкладом, который вносят наши земляки в развитие региона и всей страны. Я хочу поблагодарить дизайнеров, строителей, монтажников, электриков и всех тех, кто трудом приближал этот день. Мы знали, что для югорчан принципиально, чтобы такое здание появилось в юбилейный 95-летний год со дня основания нашего региона. Это подарок, который мы сделали вместе!
Затем губернатор Югры Руслан Кухарук наградил генерального директора филиала Национального центра «Россия» Наталью Виртуозову почётным нагрудным знаком Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «За укрепление дружбы и сотрудничества».
Владимир Енов