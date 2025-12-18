- Русский
Языковая политика в Российской Федерации: традиции и цифровое будущее
10-11 декабря в Москве прошёл IX форум «Языковая политика в Российской Федерации», организованный Федеральным агентством по делам национальностей. Форум стал федеральной площадкой для обсуждения вопросов сохранения и цифровизации языков народов России.
В работе форума приняла участие делегация Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Регион представляли заместитель начальника управления – единого аппарата уполномоченных по правам человека, правам ребёнка, защите прав предпринимателей в автономном округе Ирина Лисютина, заведующий сектором научно-исследовательской и методической деятельности музея «Торум Маа» Раиса Решетникова, учитель хантыйского языка Галина Лаптева, активисты Молодёжного совета общественной организации «Спасение Югры», представители национальных СМИ Наталья Мултанова и Пётр Молданов.
Ключевой темой пленарного заседания стала цифровизация языков народов России в контексте информационного суверенитета. Заместитель руководителя ФАДН России Станислав Бедкин отметил, что сохранение языкового многообразия является стратегической задачей государства и закреплено в Основах государственной языковой политики Российской Федерации, утверждённых в 2025 году.
В ходе форума была представлена инициатива по созданию цифровых датасетов национальных костюмов и предметов культуры народов России для обучения отечественных генеративных моделей. Это позволит формировать достоверный цифровой контент о культурном наследии страны.
Состоялось открытое заседание Национального оргкомитета Международного десятилетия языков коренных народов (2022–2032 годы). Были представлены результаты мониторинга состояния языков за 2025 год. Отмечено, что за последние два года разработаны оригинал-макеты 25 учебников для изучения языков коренных малочисленных народов России.
В состав оргкомитета были введены новые члены: Александр Новьюхов, член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России, а также Оксана Демченко, первый заместитель губернатора Мурманской области.
Начальник управления ФАДН России Тимур Цыбиков подчеркнул, что цифровизация языков проходит поэтапно – от создания электронных раскладок до внедрения языков в системы машинного перевода и распознавания речи. Он отметил значимость запуска мансийского языка в сервисе «Яндекс Переводчик» и сообщил о начале работ по созданию корпусов хантыйского и других языков.
В рамках форума прошла церемония награждения победителей IX Всероссийской общественной премии «Ключевое слово», направленной на поддержку проектов по сохранению языков народов России.
Раиса Решетникова отметила важность участия носителей языков в обсуждении языковой политики и развития цифровых инструментов. Корреспондент ГТРК «Югория» Наталья Мултанова рассказала о роли национальных СМИ в популяризации хантыйского языка и сообщила, что в 2026 году Югра примет Всероссийский съезд учителей родных языков.
Форум подтвердил, что сохранение языков народов России требует сочетания традиционных подходов и современных цифровых решений.
Пётр Молданов
Российской Федерация рәт ясӊӑт еӆӆы тәты вєр
Ван хӑтӆуп тыӆӑщ 10-11-мит хӑтӆӊăнăн Москва вошн «Языковая политика в Российской Федерации» нємпи IX-мит ӑктупсы вәс. Щи вәйтантупсы «Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН)» хуща рәпитты ёх ӆэщӑтсӑт. Щӑта ӑкмум мирев путӑртсӑт, муй вўрн Россия хуща рәт ясӊӑт ӆыӆăӊа хӑщуптӑты па муй вўрн щи ясӊӑт карты щўӊкӑт мухты шавиман тӑйты.
Мўӊ Югра мўвев эвӑӆт щӑта вәсӑт хӑннєхә правайт вәньӆьты тӑхи хуща кәща ӆӑӊкӑр нє Ирина Лисютина, «Торум Маа» музей хуща рәпитты ими Раиса Решетникова, няврємӑт хӑнты ясӑӊа вәнӆтӑты хӑннєхә Галина Лаптева, «Югра ӆыӆӊуптӑты» ассоциация хуща вәӆты айӆат ёх Совет эвӑӆт Наталья Мултанова па Пётр Молданов, ӆын па хӑнты ясӑӊӑн айкеӆӑт ӑкӑтты па щитӑт хӑншты-путӑртты щира рәпитты хуятӊӑн.
Пленарной ӑктупсыйн путӑр мӑнӑс, муй вўрн карты щўӊкӑт мухты ясӑӊ хӑщуптӑты, па муй пӑта кашӑӊ ясӑӊ шавиман тӑйты мосӆ. Тӑта мєт оӆӑӊ путӑр тӑйс ФАДН кәща ӆӑӊкӑр хәя вәӆты ики Станислав Бедкин. Ӆўв ясӊӑӆн, тӑмхӑтӆ вәӆупсыйн иса мирев ясӊӑт ӆыӆӑӊа тӑйты вєр – щит и щирн мўӊ культура вєрев, кимӑт щирн па щит еӆӆы вәӆты вєрев, тӑӆаӊа ма вәӆты пищев. Мўӊ вәӆэв, 2025-мит оӆн сыр-сыр мирăт ясӊӑт шавиман па ӆыӆӑӊа тӑйты пӑта Президентэв «Об утверждении Основ государственной языковой политики Российской Федерации» поступсы нєпек єсӆӑс.
Мєт вана тӑйты вєр – щит ясӊӑт карты щўӊкӑтн шавиты вєр. Щи кўтн па карты щўӊкӑтн щимӑщ вєр вєрты питӆа, мӑта тӑхийн Российской Федерация хуща вәӆты мирев ӆәмӑтӆяты сухӑт хура вєрман вантты пищ вәӆты питӆ, щӑӆта па сыр-сыр пурмӑсӑт щив вєрӆайт карты щўӊкӆўв сащмӑӆтӑты пӑта. Щирн ӆыв кашӑӊ мирев йис пурмӑсӑт хурасуп йиӆуп пурмӑсӑт хурӑтн вєрты вәнӆӆăт. Щирн карты щўӊкӑт сащӑӊа йиӆӑт па Россия хуща вәӆты кашӑӊ мир йис вєрӑт кашӑӊ хуятн ма вәты питӆа.
Ӑктупсы мӑнум хӑтӆӑтн па и мирхот вәс – щит мўвтєӆ шуши мир ясӊӑт яӊ оӆ тәты мирхот (2022–2032-мит оӆӑт). Щӑта арсыр вєрӑт оӆӑӊӑн путӑртсӑт, щи кўтн государственной национальной политика ӆэщӑтты вєрӑт 2036-мит оӆ вәнты па Российской Федерация ясӊӑт ӆыӆӑӊа хӑщуптӑты вєрӑт оӆӑӊӑн. Па путӑр тӑйсӑт, муй вўрн ясӑӊ тӑйты вєрӑт 2025-мит оӆн мӑнсӑт. Мӑнум кӑт оӆ мӑр 25 вәнӆтыйӆты нєпекӑт пӑта оригинал-макетӑт вєрман вәӆӆӑт, щит иса Россия хуща увӑс мўвӑтн вәӆты увӑс мирев пӑта. Щи комитета йиӆуп ёх пирисайт, щит Увӑс мўв, Сибирь па Дальний Восток шуши мирӑт Ассоциация кәща хә Александр Новьюхов па Мурманской область кәща ӆӑӊкӑр ими Оксана Демченко.
ФАДН хуща арсыр мир вєрӑт тәты тӑхи ух хә Тимур Цыбиков ясӑӊӑн, тӑмхӑтӆ мўвтєӆ мирев ясӊӑт карты щўӊкӑта пунты пищӑт ар щира мӑнӆӑт. Тәх мирев ясӊӑт щив вєрты пӑта мосӆ ӑктӑщты па путӑртты, муйсӑр пуквайтн хӑншты, тәп щи пийн тывӆ щи ясӊӑт карты щўӊкӑта мәступтӑты. Па щӑта иса ясӊӑт вєрты па щи ясӊӑт рўщ ясӑӊа тулмащтӑты. Щирн тәп карты щўӊкӆўв щи мирев ясӊӑт тӑйты питӆӑт па щи мирев путрӑт уша вєрты питӆӑт. Ӆўв ясӊӑӆн, тӑмхӑтӆ вән вєр вєрман вәӆ, «Яндекс Переводчик» хуща вухаӆь ёх ясӑӊ вәӆты питӆ. Щит увӑс ёхлўв, Сибирь па Дальний Восток хуща вәӆты мирев кўтн «Яндекс» карты щўӊката вєрум мєт оӆӑӊ ясӑӊ. Тӑм вухаӆь ёх мирев пєӆа вантман па тӑхетн ёх ищи сонтумӑӆӑт па оӆӊитӆӑт ӆыв рәт ясӊеӆ щи карты щўӊкӑта мәступтӑты. Ин щи карты щўӊкӑта хӑнты, юрн, чукотской па корякской ясӊӑт вєрты оӆӊитсӑт.
Ӑктупсы мӑнум хӑтӆӑтн «Ключевое слово» IX-мит Всероссийской общественной премия хуща нух питум мирев мойӆупсэтн мӑсыйт. 2025-мит оӆн тӑм кӑсупсыя 250 хуят нєпекӑт мийӆясӑт, щит Российской Федерация 55 субъект эвӑӆт ин па кӑт йиӆуп кӑсупсы вєрса – щит «Лучшие цифровые проекты» па «Лучший блог в сфере сохранения языков народов РФ». 2017-мит оӆ эвӑӆт ма вєрум проектӑт кӑсупсэт мухты вухн нётӆайт, щиты щи кәщайӆўв ясӊӑт шавиман тӑйты вєрӑт пєӆа кєрӆуман вәӆӆӑт, мўвтєӆ мирев ясӊӑт еӆлы тәты пищ вәӆ.
«Торум Маа» музей хуща научно-исследовательской па методической вєрӑт тәты ими Раиса Решетникова тӑм ӑктупсы оӆӑӊӑн ӆўв ясӊӑӆн, тӑмӑщ арсыр мира, арсыр мўвӑт эвӑӆт юхтум ёх ещаӆт путӑртты ӑктупсэт вєра мосӆӑт. Муй вўрн рәт ясӑӊӑн хӑншты, муй вўрн няврємӑт ясӑӊа вәнӆтӑты, щи оӆӑӊӑн ясӑӊ тӑйты мирев пиӆа путӑртты мосӆ. Ясӑӊ мухты мўӊ йис вєрӑт, йис вәӆупсэт уша вєрӆўв. Ясӑӊ тӑйты мирева мосӆ ма ясӑӊ тулмащтӑты па карты щўӊкӑта мәступтӑты. Щӑӆта па ӆўв лупӑс хӑнты ясӑӊ карты щўӊкӑта вєрты оӆӑӊӑн, ӆўв щирӑӆн, щӑта пуквайт кєна вєрты мосӆ кашӑӊ хӑннєхә ӆўӊӑтты пӑта.
«Югория» хуща айкеӆӑт ӑкӑтты па путӑртты айӆат хӑннєхә Наталья Мултанова мєт оӆӑӊ пўш тӑмӑщ тӑхетн путӑр тӑйс. Ӆўв путӑртӑс, муй вўрн хӑнты мирев ясӑӊ ӆўв рәпитты тӑхеӆ мухты еӆӆы тәты пищ вәӆ. Па лупӑс, йиӆпа йиты оӆн мўӊ округев хуща Россия ӆуваттыйн рәт ясӑӊ вәнӆтӑты ёх ӑктупсы питӆ.
Ӑктупсы пийн мирев па и пўш вана вўсэӆ рәт ясӑӊ ӆыӆӑӊа тӑйты вєр. Ин ӆывеӆа ма кӑӆ, ясӑӊ ӆыӆӑӊа тӑйты вєр – щит кєн вєр ӑнтә, тӑта мосӆ и щирн йис иты айтєӆн ӑӊкет-ащет пиӆа юӆн путӑртты, кимӑт щирн па ясӑӊ карты щўӊкӑтн шавиман тӑйты мосӆ, щӑӆта па щи щўӊкӑт мухты уша вєрты. Арсыр ясӑӊ – щит мўӊ Россия мўвев ӛр па иха пиӆтӑщты пищ.
Пётр Молданов