В Югре организован «Бизнес-лагерь» для окружных предпринимателей
Фонд «Мой Бизнес» приглашает предпринимателей Югры в «Бизнес-лагерь». Он пройдет с 5 по 7 сентября 2025 года на базе «Олимпия» в Сургутском районе. Об этом на своей странице в соцмедиа сообщает пресс-служба Фонда.
В течение трех дней югорские предприниматели будут сочетать полезное с приятным: обучаться, общаться и отдыхать. Организаторы обещают атмосферу как в детском лагере – с обедом в столовой, зарядками и новыми знакомствами. Но вместо вожатых – эксперты, вместо костра – мозговые штурмы. Участники получат навыки работы с искусственным интеллектом. Эксперты покажут, как нейросети помогают в бизнесе и автоматизируют рутинные задачи.
Также в «Бизнес-лагере» пройдут мастер-классы по продвижению в соцсетях. Научат строить личный бренд, помогут найти нестандартные решения для бизнеса. Участников ждет настоящий прорыв в использовании нейросетей для бизнеса, мастер-классы от топовых экспертов по продвижению, секреты построения личного бренда, живое общение с коллегами со всего региона, найти партнеров или вдохновение для новых проектов.
Особое внимание уделят нетворкингу.
«Также это прекрасная возможность перезагрузиться – убрать телефон, насладиться природой и сменой обстановки. Такой формат югорские предприниматели знают хорошо. Фонд проводил несколько лет подряд «Бизнес-экспедицию» в «Окуневских зорях» Советского района. Участники до сих пор вспоминают, как эти поездки «перезагружали» бизнес и их самих», - отмечается в сообщении. Участвовать в «Бизнес-лагере» могут действующие предприниматели и самозанятые.
Регистрация продлится до 15 августа: https://xn--90aefhe5axg6g1a.xn--p1ai/keep-up/events/63616-0 Мероприятие пройдет по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».