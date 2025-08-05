В Ханты-Мансийске стартовал чемпионат и первенство МЧС России по пожарно-спасательному спорту
Одновременно на двух спортивных объектах столицы Югры начались главные российские соревнования по пожарно-спасательному спорту среди сотрудников МЧС.
В первой половине дня в центре зимних видов спорта им. А.В. Филипенко прошли предварительные этапы соревнований по дисциплинам: штурмовая лестница — 2 этаж — учебная башня (женщины) и штурмовая лестница — 4 этаж — учебная башня (мужчины). А на открытом стадионе «Югра-Атлетикс» полосу препятствий прошли юниоры 17-18 лет, а также юноши и девушки в возрастных категориях: 14 лет и 15-16 лет.
«В соревнованиях принимают участие 15 лучших команд, которые стали победителями у себя в регионах. Отдельно проходят зачеты между мужчинами, женщинами и юниорами. Наша задача в ходе чемпионата и первенства выявить лучших спортсменов, которые войдут в сборную России и будут защищать честь страны на чемпионате мира в Саудовской Аравии», – прокомментировал президент Федерации пожарно-прикладного спорта России Сергей Кудинов.
По словам президента Федерации, этот вид спорта развит в 35 странах. Он отметил, что Международная спортивная федерация пожарных и спасателей (МСФПС) была создана по инициативе России в 2001 году, ее штаб-квартира находится в Москве. Тридцать пятой страной совсем недавно стал Вьетнам. В этом году американцы обратились в федерацию с просьбой о вступлении в международную ассоциацию, обращение будет рассмотрено на международной конференции.
«Хочу сказать, что на чемпионате мира, который пройдет в Саудовской Аравии, россияне выступят под своим флагом, будет звучать гимн Российской Федерации. И как раз в Ханты-Мансийске будут отобраны по 10 мужчин и женщин для участия в этих соревнованиях. А мировой чемпионат среди юниоров состоится в Саранске. Все страны – члены федерации отправят свои команды в Россию», – рассказал Сергей Кудинов.
В сборной Югры выступают представители МЧС из Сургута, Лянтора, Когалыма, Нижневартовска, Ханты-Мансийска Югорска и Нефтеюганска.
Данил Тимофеев из Нефтеюганска занимается пожарно-спасательным спортом уже 11 лет.
«Начал выступать на соревнованиях различного уровня с 9 класса, еще юниором. Потом поступил в Уральский институт Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, продолжил выступать. После окончания вернулся в Югру, работал в Сургуте, теперь переехал в Нефтеюганск и работаю старшим инспектором учебно-тренировочного полигона МЧС», – рассказал участник сборной команды Югры.
Тренер мужской сборной Югры Павел Тыщенко говорит, что команда сильная:
«Все ребята – мастера спорта и выше. Я и сам 5 лет выступал в югорской команде, но после травмы ушел на тренерскую работу. Мы все работаем в МЧС, поэтому тренировки проходят в свободное от работы время. Но это не помешало нам хорошо подготовиться к соревнованиям. Верим в победу!»
Кстати, президент Федерации пожарно-прикладного спорта России Сергей Кудинов тоже считает югорчан одними из первых претендентов в сборную России:
«Я много раз наблюдал, как выступают представители ХМАО – и они всегда в лидерах соревнований. Думаю и в этот раз югорчане займут места на пьедестале».