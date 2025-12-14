В Ханты-Мансийске откроется выставка «Бисер в культуре народов Сибири»
Этнографический музей «Торум Маа» 19 декабря откроет выставку «Бисер в культуре народов Сибири». Экспозиция познакомит жителей и гостей Ханты-Мансийска с разнообразием бисерных изделий коренных народов Сибири из фондов Музея Природы и Человека.
Посетители выставки узнают, как возникло искусство бисероплетения, как оно проникло в Сибирь, где народы Сибири брали бисер. Участники познакомятся с яркими экспонатами музейных собраний, большинство из которых – ручная работа мастериц прошлого.
Собранные экспонаты позволят с разных сторон понять, какова была роль бисероплетения для древних народов Сибири. Лицом совместного проекта «Торум Маа» и Музея Природы и Человека стала Вера Кондратьева, актриса, певица, член Общественной палаты Югры, председатель городской общественной организации хантыйской культуры «Ма мэхэм».
Открытие состоится в 15:00 19 декабря по адресу: ул. Комсомольская, 30.