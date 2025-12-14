В правительстве Югры обсудили работу по поддержке коренных малочисленных народов Севера
Итоги уникального года совместной работы по устойчивому развитию коренных малочисленных народов Севера подвели на этой неделе в окружной столице.
На заседании Совета представителей коренных народов при правительстве Югры обсудили результаты реализации восьми проектов, разработанных в ходе экспертной сессии «Диалог о будущем: устойчивое развитие и поддержка коренных малочисленных народов Севера».
Инициатива, запущенная по поручению губернатора Руслана Кухарука, началась с анализа существующих мер поддержки. Ценность проекта заключается в уровне вовлеченности самих представителей коренных народов.
Благодаря открытому диалогу и совместному поиску решений, в котором приняли участие общественные организации коренных народов Югры, представители органов власти, Ассамблея коренных народов Севера при Думе автономного округа и аппарат уполномоченного по правам человека в Югре. Выработаны восемь комплексных проектов. Эти проекты охватывают 48 конкретных мер поддержки, затрагивающих самые различные сферы жизни – от сохранения традиционной экономики до развития образования.
Как отмечают эксперты, уникальность югорского подхода заключается в том, что представители коренных народов стали полноправными участниками всего процесса: от выявления проблем и генерации идей до непосредственной реализации новых мер поддержки. Такой формат сотрудничества позволил создать востребованные и эффективные решения.
Уже в 2025 году реализовано 13 предложений коренных жителей округа. Меры включают как совершенствование существующих механизмов и индексацию выплат, так и введение новых форм государственной помощи.
Например, один из результатов этой работы - увеличение числа молодых специалистов, получающих финансовую поддержку для обустройства быта в местах традиционного проживания.
«Мы гордимся тем, что смогли выстроить такую модель взаимодействия с коренными народами. Это не просто формальное сотрудничество, а настоящий диалог, где каждое мнение услышано и учтено. Результаты говорят сами за себя: видны реальные позитивные изменения в жизни людей. Этот опыт показывает, что только совместными усилиями, опираясь на мудрость и традиции коренных народов, можно достичь по-настоящему устойчивого развития и обеспечить благополучие для всех жителей Югры», – высказался по этому поводу первый заместитель губернатора Югры Павел Тараканов.
Уполномоченный по правам человека в Югре Людмила Алферова также обратила внимание на то, что предложения югорчан не остаются без ответа. Помимо уже реализующихся 13 мер государственной поддержки в работе другие инициативы.
«Мы работаем на дальнейшую перспективу. Важно проанализировать положение дел на наших территориях традиционного природопользования, например изучить вопросы доступа на удаленных территориях к чистой питьевой воде, приобретения и установки альтернативных источников питания, чтобы уйти от доставки в труднодоступные места бензиновых установок, топлива и так далее. Есть над чем работать», - отметила Людмила Алферова.
Она предложила проводить такие стратегические сессии на регулярной основе, чтобы задавать ориентиры дальнейшей работы и сверять результаты. Добавим, что в правительстве Югры разрабатываются еще 25 мер поддержки, которые коснутся таких важных сфер как здравоохранение, образование, традиционная хозяйственная деятельность, поддержка оленеводства.