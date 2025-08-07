Росгвардия в Югре пополнила банк крови медицинских учреждений
В рамках Года защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне сотрудники ОМОН «Сокол – Югра» и Межмуниципального отдела вневедомственной охраны Управления Росгвардии по ХМАО – Югре приняли участие во Всероссийской акции «Код донора. Защитники Отечества». Мероприятие состоялось в Нижневартовском филиале станции переливания крови.
«Военнослужащие и сотрудники ведомства на регулярной основе поддерживают донорское движение и участвуют в акциях. Они вносят свой вклад в сохранение человеческой жизни, пополняя банк крови ценными компонентами», – отметил начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков.
По словам заведующей Нижневартовским филиалом станции переливания крови Елены Хусановой, участие росгвардейцев в донорстве особенно ценно: «Мы искренне благодарны сотрудникам силовых структур, которые, несмотря на напряженный график службы, находят возможность участвовать в донации. Это настоящий пример гражданской ответственности».
В окружном департаменте здравоохранения отметили, что регулярное участие представителей ведомства в донорских акциях стало доброй традицией в регионе: «Только в этом году бойцы ведомства уже несколько раз пополняли запасы крови, демонстрируя тем самым верность принципам гуманизма и готовность прийти на помощь нуждающимся».
