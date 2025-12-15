Отделение СФР по ХМАО-Югре начало принимать заявления на перерасчёт пенсии от многодетных мам с пятью и более детьми
С 1 декабря подать заявление можно во всех клиентских службах Отделения СФР по ХМАО-Югре и на портале Госуслуг. Увеличенные после перерасчёта выплаты многодетные мамы начнут получать уже с нового года. По заявлениям, поданным в декабре, перерасчёт пенсии будет сделан с января. В бюджете Социального фонда на 2026 год, который утверждён федеральным законом и подписан президентом, заложены необходимые средства на повышение выплат.
«В 2026 году вступают в силу поправки в закон, согласно которым уход за всеми детьми будет учитываться при оформлении пенсии без ограничений. Сейчас в стаж мамы идёт уход максимум за четырьмя детьми, согласно новому порядку при оформлении пенсии начнут учитывать пятого, шестого и всех следующих детей в семье. За них мама получит не только стаж, но и пенсионные коэффициенты, если будет осуществлять уход за каждым ребёнком не менее полутора лет: 2,7 коэффициента за первого ребёнка, 5,4 коэффициента за второго и по 8,1 коэффициента за третьего и последующих детей. В Югре более 2 тысяч многодетных мам смогут сделать перерасчёт пенсии» - рассказала Ольга Галюк управляющий Отделением СФО по ХМАО-Югре.
При подаче электронного заявления через «Госуслуги» следует выбрать «Перерасчёт размера пенсии». Далее мама указывает вид пенсии для перерасчёта: страховую по старости или страховую по инвалидности. В качестве основания пересмотра выплат выбирается «Иное основание». В открывшемся поле нужно указать «Учёт в стаже периодов ухода за детьми» с перечислением ФИО и даты рождения всех детей.
К заявлению мама может также приложить данные о детях, например, отсканированное свидетельство о рождении. Отделение СФР по ХМАО-Югре проверит сведения и при необходимости направит в личный кабинет уведомление об уточнении представленной информации.
Особенность новых правил заключается в том, что они распространяют своё действие не только на женщин, которые начнут выходить на пенсию с 2026 года, но и на тех, которые уже получают пенсионные выплаты. Специально для них Социальный фонд заранее открыл приём заявлений о перерасчёте пенсии.
Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы региональной линии — в понедельник с 09:00 до 18:00, вторник - пятница с 09:00 до 17:00).