Отделение СФР по ХМАО-Югре начало принимать заявления на перерасчёт пенсии от многодетных мам с пятью и более детьми

С 1 декабря подать заявление можно во всех клиентских службах Отделения СФР по ХМАО-Югре и на портале Госуслуг. Увеличенные после перерасчёта выплаты многодетные мамы начнут получать уже с нового года. По заявлениям, поданным в декабре, перерасчёт пенсии будет сделан с января.