Губернатор Югры поздравил жителей с Международным днем коренных народов мира
В Международный день коренных народов мира губернатор Югры Руслан Кухарук рассказал о проектах по сохранению языкового наследия региона. Власти округа активно работают над созданием цифровых баз данных для изучения и развития языков коренных народов.
На совещании перед праздником обсудили формирование корпусов мансийского и хантыйского языков. Это масштабные базы текстов, которые помогут анализировать грамматику, лексику и структуру языков.
«В рамках существующей государственной программы запланированы мероприятия, включающие параллельный перевод предложений с русского на мансийский язык, аудиозапись речи, оцифровку произведений мансийских авторов и периодических изданий на мансийском языке», - уточнил глава региона.
Так, в округе уже запустили портал мансийского языка с автоматическим переводчиком и словарем. В конце прошлого года корпус из 146 тысяч предложений передали в Федеральное агентство по делам национальностей и «Яндекс» для интеграции в цифровые сервисы. Его презентация состоится в конце года и будет приурочена к 95-летию округа.
Параллельно идет работа над хантыйским корпусом — собрано более 10 тысяч пар предложений на русском и хантыйском. Власти Югры намерены продолжать эту работу, чтобы сохранить культурное наследие региона.