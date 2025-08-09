Губернатор Югры поздравил жителей с Международным днем коренных народов мира

С 9 по 10 августа в Центре ремёсел города Ханты-Мансийска прошёл научно-практический семинар по художественной обработке кости. Мероприятие явилось частью целого цикла семинаров «Сохраняем традиции Югры» и было приурочено к празднованию Дня коренных народов мира.