Югра празднует День физкультурника с рекордными показателями
Губернатор Югры Руслан Кухарук поздравил жителей округа с Днем физкультурника, отметив высокий уровень вовлеченности населения в спорт. По последним данным, более 61% югорчан регулярно занимаются физической активностью. Об этом говорится в телеграм-канале правительства округа.
В своем обращении Руслан Кухарук подчеркнул, что в округе работает около 4,5 тысяч спортивных объектов, и их количество продолжает расти. Особую благодарность губернатор выразил тренерам, которые воспитывают новое поколение чемпионов.
«Мы понимаем, что именно за молодым поколением – будущее югорского и российского спорта. Поэтому большое внимание уделяем выявлению и поддержке талантливых ребят», — отметил глава региона.
Он пожелал всем жителям округа здоровья, спортивных успехов и новых достижений.
Праздничные мероприятия проходят сегодня во всех муниципалитетах Югры. В этом году День физкультурника отмечается с особым размахом — количество занимающихся спортом в регионе выросло на 3% по сравнению с прошлым годом.