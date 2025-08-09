Югорские преподаватели поборются за победу во всероссийском конкурсе лекторов
Два преподавателя из Югры представят регион в престижном конкурсе «Знание.Лектор — 2025». Они поборются за звание лучших просветителей страны. Об этом говорится в телеграм-канале правительства региона.
Оксана Галюта из Сургутского госуниверситета выступит в номинации «Экономика, бизнес и право». Кандидат экономических наук известна как сертифицированный бизнес-ментор. Ксения Руссу из Югорского университета представит направление «Культура и искусство». Она автор 140 научных работ по истории русского языка.
Участникам предстоит провести три мастер-лекции с обратной связью от аудитории. Затем их ждет очное выступление перед экспертной комиссией. Финалистов объявят в ноябре. Отметим, победители получат контракты с обществом «Знание» на 100 тысяч рублей.