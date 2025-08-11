В Ханты-Мансийске прошёл семинар по художественной обработке кости
С 9 по 10 августа в Центре ремёсел города Ханты-Мансийска прошёл научно-практический семинар по художественной обработке кости. Мероприятие явилось частью целого цикла семинаров «Сохраняем традиции Югры» и было приурочено к празднованию Дня коренных народов мира.
Участники семинара, прибывшие из разных сёл и городов Югры, поработали с костью оленя и лося. Они под руководством мастера-наставника Андрея Гаврилова из посёлка Горноправдинска Ханты-Мансийского района изучали различные техники обработки и художественной резьбы по кости.
В рамках проведения научно-практического семинара была представлена выставка изделий из кости морских животных мастерицы из Чукотского автономного округа Александры Ныпевги. Гостьей и участницей семинара стала мастер-косторез Ольга Манасбаева из города Анадыря.
Владимир Енов