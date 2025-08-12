Специалисты мобильного агитационного пункта Росгвардии посетили жителей Ханты-Мансийского района
В рамках информационной кампании, направленной на комплектование подразделений Управления Росгвардии по ХМАО — Югре, военнослужащие и сотрудники ведомства посетили ряд населенных пунктов Ханты-Мансийского района. Встречи с местным населением состоялись в сельских Домах культуры поселений Луговское, Нялинское, Кирпичный и Белогорье.
Офицеры Росгвардии во взаимодействии с органами местного самоуправления проинформировали жителей о порядке поступления в подразделения вневедомственной охраны, ОМОН и СОБР, а также прохождения службы в новых субъектах Российской Федерации и обучении в ведомственных вузах. Специалисты озвучили социальные гарантии и льготы, предоставляемые военнослужащим и сотрудникам войск и членам их семей. Все желающие смогли получить информационные буклеты и лично пообщаться с представителями Росгвардии.
По словам начальника Управления Росгвардии по ХМАО — Югре полковника полиции Евгения Симакова, несмотря на доступность информации через различные источники живое общение остаётся наиболее эффективным способом разъяснения всех нюансов служебной деятельности.
Кроме того всю необходимую информацию о порядке поступления на службу, требованиях к кандидатам и социальных гарантиях сотрудников можно получить по телефонам: 8 (3467) 39-39-89, 8 (800) 350-26-22, либо на официальном сайте ведомства: https://86.rosguard.gov.ru/page/index/vakansii-i-konkursy
