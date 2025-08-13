Молодежь Урала прокачает навыки на городской программе форума «УТРО» в Тюмени

С 25 по 27 сентября в Тюмени пройдет городская программа форума «УТРО». Жители и гости города от 18 до 35 лет смогут посетить мастер-классы, лекции, кейс-чемпионат и встречи с работодателями. Участники узнают о перспективах развития в Тюменском регионе и стране.