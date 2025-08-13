Молодежь Урала прокачает навыки на городской программе форума «УТРО» в Тюмени
С 25 по 27 сентября в Тюмени пройдет городская программа форума «УТРО». Жители и гости города от 18 до 35 лет смогут посетить мастер-классы, лекции, кейс-чемпионат и встречи с работодателями. Участники узнают о перспективах развития в Тюменском регионе и стране. Зарегистрироваться можно до 10 сентября на сайте форум-утро.рф в разделе «Городская программа».
Городская программа — это дополнительная площадка для молодежи, которая не войдет в основной состав участников форума молодежи Уральского федерального округа «УТРО». Студенты и работающая молодежь смогут присоединиться к нему на один день. Тем, кто уже зарегистрировался на форум, но не вошел в состав делегации от регионов, придет письмо с возможностью подтвердить участие в городской программе. Такие заявки организаторы рассмотрят в приоритетном порядке.
Для остальных желающих принять участие, нужно пройти регистрацию на сайте форума «УТРО» и ответить на вопросы. После сбора заявок организаторы выберут 1 000 человек, которые станут частью масштабного события.
Прошедшие отбор посетят один из трех дней форума. Каждый из них включает образовательное событие, уникальное мероприятие городской программы и внеучебные активности, которые можно выбрать при регистрации. В зависимости от выбора, участнику выдадут бейдж с цветовым кодом соответствующего дня, который позволит ему поучаствовать в событиях форума и городской программы.
Так, 25 сентября молодым людям будет доступна Мастерская самопрезентации. Эксперты расскажут о цифровых и практических инструментах, которые помогут грамотно составить резюме и презентовать навыки, знания и опыт будущему работодателю. В программе:
— Интерактивная лекция о цифровых инструментах для построения карьерных траекторий «Молодой профессионал России: вызовы, траектории, ценности». Участники увидят примеры использования ИИ в карьере и профессиональной деятельности. Они научатся применять нейросети для учебы, работы и саморазвития, а также создадут резюме с помощью цифровых инструментов.
— Тренинг по самопрезентации. Молодые люди освоят навыки успешной презентации и научатся использовать практические инструменты. Самые активные смогут заявить о себе работодателям в формате «презентации в лифте».
26 сентября уральская молодежь примет участие в кейс-чемпионате от ведущих корпораций региона. Им предстоит решать реальные бизнес-задачи, находить управленческие решения для устранения проблем и презентовать результаты работодателям. Также участников ждет шоу коротких историй от молодых профессионалов из России.
В последний день, 27 сентября, молодежь отправится на Лабораторию идей. Это серия интерактивных событий, где участники разовьют навыки предпринимательства и познакомятся с компаниями региона и их лидерами. В программе:
— Шоу-импровизация с лидерами молодых компаний региона (совместно с шоу тюменских импровизаторов BREAKFAST BAND). Герои поделятся опытом открытия бизнеса, расскажут о деятельности своих компаний и успешных кейсах.
— Деловая игра «Действуй». Она направлена на развитие креативного мышления, предпринимательской грамотности и навыков самопрезентации. Молодежь пообщается с региональными предпринимателями, заявит о себе и получит возможность стажировки или работы в местных компаниях.
Также все желающие присоединятся к интерактивной лекции-выставке «Цифровизация в повседневности молодого профессионала России».
— Одна из ключевых задач нашего форума — сделать его по-настоящему открытым и полезным для каждого. Через городскую программу мы хотим вовлечь жителей и гостей региона в ключевые мероприятия форума и расширить аудиторию участников. Мы стремимся создать все условия для профессионального роста молодых людей в разных сферах, показать перспективные карьерные пути и возможности развития как в нашем регионе, так и по всей стране, — поделились Юлия Халитова, руководитель региональной дирекции форума «УТРО».
По окончании каждого дня участники обменяют бейдж на талон с номером для участия в розыгрыше билетов на выступление хедлайнера церемонии закрытия.