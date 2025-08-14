В Югре изменились условия для получения сертификата дошкольника
Решение, которое гарантирует юным югорчанам-дошколятам дошкольное образование, всесторонне развитие, приняло правительство Югры. Заседание прошло под председательством губернатора автономного округа Руслана Кухарука.
Напомним, что почти 10 лет в нашем регионе действует сертификат дошкольника. Благодаря этому инструменту у нас успешно решили проблему нехватки мест в детских дошкольных учреждениях. Это именной документ, удостоверяющий право на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, доступной услуги по присмотру и уходу за ребенком (детьми) в частной образовательной организации, предусматривающий персонифицированное финансовое обеспечение.
На заседании правительства Югры было принято решение внести изменения в некоторые постановления окружной администрации. Цель новаций, по словам директора окружного департамента образования и науки Алексей Дренина - уточнение механизмов расходов, финансового обеспечения, а также контроль расходования средств сертификата частными организациями.
- В частности, мы уточняем порядок, определяющий правила предоставления и использования сертификата дошкольника, -рассказал Алексей Дренин. - Условие выдачи этого документа - отсутствие свободных мест в дошкольных муниципальных образовательных организациях, которые осуществляют свою деятельность по месту жительства граждан. Кроме того, вводится обязательное условие для частников по постановке ребенка на учет в систему ГИС Образования Югры.
По словам губернатора Югры, это решение – ответ на случаи, связанные с нарушениями в сфере выдачи сертификатов, которые имели место в муниципалитетах региона. В результате, не всегда достигались цели, которые ставили власти Югры в этом направлении.
Руслан Кухарук уточнил у директора ведомства, выступившего с инициативой: кто будет вести учет и принимать решения, можно ли будет выдавать сертификат, если в муниципальных образовательных организациях есть дефицит.
- Решение будет принимать муниципальное образование, которое заключает соответствующие соглашения с частными организациями, - ответил Алексей Дренин.
Отметим, что губернатор Югры находится на постоянной связи с жителями региона, знает их проблемы не понаслышке. Поэтому Руслан Кухарук не мог не задать еще один вопрос:
- А если место в муниципальной образовательной организации будет, но она территориально расположена намного дальше, чем частная, на другом конце города? Выдадут ли в этом случае сертификат дошкольника, может он претендовать на него?
На этот вопрос губернатора Алексей Дренин ответил утвердительно: - Может!
В результате правительство Югры одобрило эти изменения.