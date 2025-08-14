Продуктовые наборы получат пенсионеры ко Дню Белоярского района
Администрация Белоярского района организовала продовольственную помощь для пожилых жителей. Глава муниципалитета Сергей Маненков подписал распоряжение о выделении средств на продуктовые наборы для неработающих граждан старше 65 лет, написал он в своем телеграм.
Помощь получат 2186 человек. Каждый набор стоимостью 2300 рублей включает основные продукты питания, в том числе товары местных производителей. Средства на акцию выделены из бюджета района.
«Благодарю жителей за вклад в развитие нашей территории. Искренне желаю всем гражданам здоровья и долголетия, семейного благополучия, тепла и поддержки, взаимопонимания. Пусть вас всегда окружают любящие и заботливые родные люди», — отметил Маненков.
Доставка начнется 15 августа. Волонтеры будут приносить наборы пенсионерам прямо домой. В состав помощи войдут продукты первой необходимости.
Такие акции стали традицией в Белоярском районе. Местные власти регулярно оказывают поддержку пожилым жителям, особенно одиноким пенсионерам. В этот раз помощь приурочена к празднованию Дня района.